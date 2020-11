Παρακολουθήστε ζωντανά το 2o DigiTalk του ΟΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δημόσια πρόσκλησή της, ανέθεσε την πραγματοποίηση της μελέτης για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις και τη δημοσιονομική πολιτική των ελληνικών μνημονίων σε 2 Διεθνείς Οργανισμούς, το NIESR (National Institute of Economic and Social Research) και το CEPS (Centre for European Policy Studies).

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας στα θέματα της οικονομίας και προσπαθώντας να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της εν λόγω μελέτης με τίτλο "The macroeconomic and fiscal path in Greece during the economic adjustment programmes: 2010-2018”.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης πραγματοποιείται σε διαδικτυακή συζήτηση από τους αρμόδιους ερευνητές του CEPS και του NIESR.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & πρώην Υπουργός Οικονομικών.

Τη μελέτη παρουσιάζουν οι:

Cinzia Alcidi, Director of Research CEPS,

Corrado Macchiarelli, Principal Investigator NIESR,

Cyrille Lenoel, Senior Economist NIESR.

Συντονίζει ο Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος.

Προλογίζει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ.

Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube (https://www.youtube.com/user/oikonee) και μέσω της σελίδας του ΟΕΕ στο Facebook (https://www.facebook.com/oikoneegr).