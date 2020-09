Ερντογάν: Το Oruc Reis θα επιστρέψει στην αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ: 15.21

Ανοιχτός σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά την προσευχή της Παρασκευής, όπως μεταδίδει το Anadolu.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μια συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη, αλλά το ουσιαστικό είναι τι θα συζητηθεί και για ποιους λόγους θα συναντηθούμε, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ταυτόχρονα επανέλαβε ότι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis θα επιστρέψει στην αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε νέο άνοιγμα προς την Αίγυπτο, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις συνομιλίες Τουρκίας - Αιγύπτου, αν και επισήμανε ότι η συμφωνία που σύναψε το Κάιρο με την Αθήνα αναστάτωσε την Τουρκία.

