Παρακολουθήστε ζωντανά την εκδήλωση "How to manage in time of crisis" με ομιλητή τον Dr. Ichak Kalderon Adizes

Σε διαδικτυακή ομιλία με τίτλο "How to manage in time of crisis" είναι Ομιλητής ο Dr. Ichak Kalderon Adizes.

Την εκδήλωση πραγματοποιεί το MDA Ελλάς, Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Συντονιστής είναι ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος (επιχειρηματίας).

Η παρακολούθηση της διαδικτυακής εκδήλωσης δεν περιλαμβάνει κόστος συμμετοχής

· Απευθείας μετάδοση (ελληνικά): https://www.livemedia.gr/mdahellascrisis

· Απευθείας μετάδοση (αγγλικά): https://www.livemedia.com/mdahellascrisis

Με πορεία μεγαλύτερη των 40 ετών, ο Dr. Ichak Adizes ανέπτυξε και βελτίωσε μια μεθοδολογία που φέρει το όνομά του. Η μεθοδολογία Adizes συνδράμει εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και να διαχειριστούν την ταχεία αλλαγή χωρίς καταστροφικές συγκρούσεις. Το Leadership Excellence Journal τον κατέταξε ως έναν από τους Top 30 Thought Leaders στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ινστιτούτο Adizes ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους συμβουλευτικούς οργανισμούς, ενώ η Executive Excellence Journal τον συμπεριέλαβε στη λίστα των Top 30 Consultants στην Αμερική.