Παρακολουθήστε ζωντανά το 19ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD – Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era,που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιείται σήμερα 15 και αύριο 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Το συνέδριο HEALTHWORLD αποτελεί κορυφαίο θεσμό διαλόγου και κάθε χρόνο φιλοξενεί στο βήμα του εξέχουσες προσωπικότητες από όλο το φάσμα του κλάδου της υγείας με διεθνή εμβέλεια. Οι διακεκριμένοι ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συμμετέχουν στο φετινό συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας, ο κ. Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, o κ. Rifat Atun, Professor of Global Health Systems Harvard University, o κ. George Pavlakis, Chief, Human Retrovirus Section, Vaccine Branch Center for Cancer Research National Cancer Institute, Η.Π.Α., και η κα. Nathalie Moll, Director General European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Βρυξέλλες, θα αναδείξουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε στο νέο τοπίο το οποίο διαμορφώνεται στο χώρο της υγείας και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, στην μετά COVID-19 εποχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

• Η στρατηγική διαχείρισης τος COVID-19 στην Ελλάδα και τον κόσμο

• Η αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και η συμβολή του υγειονομικού τομέα

• Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του υγειονομικού τομέα

• Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα

• Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του νοσοκομειακού τομέα

• Η εκπαίδευση και η έρευνα στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη

• Η αξιολόγηση και οι προοπτικές διαχείρισης της πανδημίας COVID-19

• Οι δαπάνες υγείας και η φαρμακευτική και βιοϊατρική τεχνολογία



Το HealthWorld 2020 πραγματοποιείται με εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή και με περιορισμένη φυσική παρουσία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων