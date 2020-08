Κώστας Φιακάς (INFORM): Το Digital Customers Onboarding και η αυτοματοποίηση διεργασιών στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

"Εργαλεία και λύσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν” για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σημειώνει ο Κώστας Φιακάς, Chief Strategy Officer της INFORM, τονίζοντας ωστόσο ότι η καθοδήγηση ενός έμπειρου συνεργάτη είναι αυτή που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πετυχημένη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Όπως αναφέρει ο κ. Φιακάς οι ψηφιακές καινοτομίες έχουν εκτινάξει τόσο τον όγκο των πληροφοριών όσο και την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμογές όπως το Digital Customers Onboarding και η αυτοματοποίηση διεργασιών με τη χρήση ρομπότ γίνονται απαραίτητες για τις επιχειρήσεις.



- Ένα σημαντικό κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό και ποιες είναι οι πιο σύγχρονες λύσεις;

Κατά καιρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών εμφανίζονται ορισμένες "λέξεις" ή "φράσεις" που αποτελούν την πιο πρόσφατη τάση και αυτή που θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες οι επιχειρήσεις όσον αφορά στις τεχνολογικές υποδομές τους. Και όταν λέμε όλες οι επιχειρήσεις, αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο. Η πιο πρόσφατη τάση αυτής της κατηγορίας είναι ο "ψηφιακός μετασχηματισμός" (Digital Transformation). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει απαραίτητο στοιχείο των υποδομών των επιχειρήσεων και μαζί με την εργαλειοποίηση αυτών των μέσων για την επικοινωνία έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι ταχύτητες απόκρισης και στόχευσης είναι πολύ υψηλές.



Κάθε δράση έχει και μια αντίδραση – μια φράση τόσο κοινότυπη αλλά και τόσο αληθινή. Στην αναγνώριση ευκαιριών μέσω των ψηφιακών οχημάτων, όχι μόνο στις επικοινωνιακές πρακτικές, αλλά και στις εκάστοτε ενδοεταιρικές διεργασίες, ο όγκος πληροφορίας καθώς και η ανάγκη ανταπόκρισης εκτινάχθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις, αν όλα λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Η αυτοματοποίηση αυτών των διεργασιών, είναι το φυσικό επακόλουθο αντιμετώπισης των νέων δεδομένων.



Η εισαγωγή των robots, σε επίπεδο λύσης, εκμηδενίζει την ώρα απόκρισης, χωρίς λάθη και χωρίς περιορισμούς σε χρονοδιαγράμματα. Εργαλεία και λύσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν και είναι σίγουρα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές και η καθοδήγηση ενός έμπειρου στρατηγικού συνεργάτη, θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του.

Ανάμεσα, λοιπόν, στις πολυπληθείς λύσεις που προσφέρονται σήμερα, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες και πρέπει να αποτελούν στοιχείο οραματισμού αλλά και εφαρμογής, είναι οι ακόλουθες:



• Face & Voice Biometrics

• Robotic Process Automation (RPA)

• Business Process Management (BPM)

• OCR Scanning & Data Capture using Machine Learning & Artificial Intelligence

• Natural Language Processing (NLP) using ML & AI

• Internet of Things (IoT) & Big Data Analytics

• Mobile Wallets and Mobile Point-of-sale devices

• Security & Blockchain

Όλα αυτά τα στοιχεία, η INFORM ως οργανισμός όχι μόνο τα εφαρμόζει εσωτερικά, αλλά και επενδύει σημαντικά στην δημιουργία λύσεων, με εκπληκτικές εφαρμογές στο σημερινό επιχειρείν.



Πρόσφατο παράδειγμα η δημιουργία της λύσης Digital Customers Onboarding για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που δίνει την δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού χωρίς την επίσκεψη σε κάποιο κατάστημα της τράπεζας, με απόλυτη ασφάλεια, μέσω smartphone.







- Πλέον τράπεζες και άλλοι οργανισμοί ανοίγουν λογαριασμούς πελατών, χωρίς την φυσική τους παρουσία. Τι προσφέρει το Digital Customers Onboarding και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν απ’ αυτό;

Η τραπεζική πληροφορική και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet προσδίδουν μια νέα δυναμική στην στρατηγική των τραπεζών όπου πλέον δεν περιορίζεται στα στεγανά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά οφείλει να εστιάσει στην πελατοκεντρικότητα, δίδοντας προτεραιότητα στην ικανοποίηση του πελάτη και στο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.



Τα βασικά πλεονεκτήματα του Digital Customers Onboarding, είναι η ευκολία, ευελιξία, εξοικονόμηση χρόνου και κόπου, καθώς και η πληρότητά της, καθώς δεν περιλαμβάνει περιορισμούς και δεν είναι μια απλοποιημένη εγγραφή του πελάτη όπου θα χρειαστεί να αναβαθμίσει αργότερα μέσω καταστήματος. Ο πελάτης απολαμβάνει τα ίδια ακριβώς προνόμια και υπηρεσίες που θα του παρέχονταν αν πήγαινε σε ένα κατάστημα.

Η ταυτοποίηση του πελάτη, μέσα από το Digital Onboarding, δεν περιορίζεται στην ηλεκτρονική καταχώριση των πιστοποιητικών του, αλλά συμπληρώνεται από την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρησιμοποιώντας πιστοποιημένους agents της INFORM σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία eIDAS ώστε η ψηφιακή υπογραφή να έχει την ίδια ισχύ νομικά όπως και η φυσική υπογραφή.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Digital Customers Onboarding δεν είναι μια υπηρεσία, που απευθύνεται μόνο στις τράπεζες. Πάρα πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να επωφεληθούν αυτής της λύσης και φυσικά δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουν μια τόσο ενδελεχή διαδικασία όπως μία τράπεζα. Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα χρήσης μιας απλουστευμένης μορφής Digital Customers Onboarding και εμείς στην INFORM προσφέρουμε όλες τις επιλογές.





- Μπορεί ο οποιοσδήποτε να προσφέρει υπηρεσίες Digital Customers Onboarding; Ποιες είναι οι προκλήσεις σε θέματα προσωπικών στοιχείων και ασφάλειας δεδομένων;

Όταν αναφερόμαστε σε ψηφιακό μετασχηματισμό, σε όλες του τις μορφές και εφαρμογές, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την βαρύτητα του κάθε όρου καθώς και το τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η εξειδίκευση έρχεται με την εμπειρία, την καινοτομία και την υψηλή επένδυση που κάνει ένας οργανισμός για τις υπηρεσίες που παρέχει ή θέλει να παρέχει. Αυτή η επένδυση αναφέρεται σε όλα τα resources, από το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι τις υποδομές και τους ελέγχους που θεσμοθετεί για να μπορεί να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους.



Εύλογα με την καινοτομία, έρχονται και οι προκλήσεις, κυρίως σε θέματα προσωπικών στοιχείων και ασφάλειας δεδομένων. Το πιο βασικό όλων είναι η διασφάλιση αυτών σε διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα. Οι τεχνολογίες προχωρούν, όχι μόνο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο επιχειρηματικό πεδίο, άλλα και με κακόβουλες προθέσεις.



Ακριβώς σε αυτό το σημείο, θεωρούμε ότι διαφοροποιούμαστε και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της ασφάλειας των δεδομένων, ώστε μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, να παραμένουν ασφαλείς και προστατευμένες από εξωτερικές επιθέσεις και από τον κίνδυνο διαρροής αυτών στο ευρύτερο διαδίκτυο.



- Πως μπορούν να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη στη σύγχρονη λειτουργία μιας επιχείρησης;

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να συνδέουν την τεχνητή νοημοσύνη με δυστοπίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός εξασθενεί καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται και γίνεται πιο συνηθισμένη στην καθημερινή μας ζωή.



Στην επιχείρηση, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εμάς αλληλοεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια μορφή σε καθημερινή βάση και ήδη διαταράσσει σχεδόν κάθε επιχειρηματική διαδικασία σε κάθε κλάδο. Καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται, καθίστανται επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Αντί να χρησιμεύει ως υποκατάστατο της ανθρώπινης νοημοσύνης και της εφευρετικότητας, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται γενικά ως υποστηρικτικό εργαλείο. Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιστρέψει με συνθετικά προγράμματα δράσης και να τα παρουσιάσει στον ανθρώπινο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να συμβάλλουν στην εξεύρεση πιθανών συνεπειών κάθε δράσης και να εξορθολογήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.



Αυτά τα γνωρίσματα καθιστούν την τεχνητή νοημοσύνη πολύτιμη σε πολλούς κλάδους, για παράδειγμα, στην παρακολούθηση της λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας ώστε να προβλέψει πότε θα χρειαστεί επισκευή, και συνδυαστικά με εργαλεία RPA (Robotic Process Automation), να αυτοματοποιηθούν τα επόμενα βήματα. Αυτές είναι περιοχές που επενδύουμε σημαντικά ως INFORM και πιστεύουμε ότι θα αποβούν εξαιρετικά χρήσιμες στην καθημερινή μας ζωή.