Συνεργασία της New SIA Greece με την Eurolife RMB

Η New SIA Greece, η κατά 100% θυγατρική της SIA – της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληρωμών και υποδομών – ανακοινώνει την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον ασφαλιστικό Όμιλο Eurolife ERB, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληρωμών και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των πελατών της.

Χάρη στην τεχνολογική λύση της SIA, τα δεδομένα των πελατών της Eurolife ERB, τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση πληρωμών με κάρτα, πληρωμών από απόσταση και πληρωμών με χρήση κινητού τηλεφώνου, αντικαθίστανται από μοναδικά αναγνωριστικά σύμβολα ("tokens”), εξασφαλίζοντας πλήρη λειτουργικότητα με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Συγκεκριμένα, η λύση tokenization της SIA, επιτρέπει την απόκρυψη των αριθμών της εκάστοτε κάρτας και την αποθήκευσή τους στα πιστοποιημένα data centers της SIA για μελλοντική ανάκτηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Eurolife ERB δεν θα χρειάζεται πλέον να διατηρεί τα κρίσιμα δεδομένα καρτών στα συστήματά της, καθώς θα τα αντικαθιστά με ανώνυμα tokens, ούσα σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα ασφαλείας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Επιπλέον, η Eurolife ERB θα είναι σε θέση να ενισχύσει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πελατών της, ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες θα διατηρούνται ασφαλείς στην υποδομή της SIA.

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της SIA τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εν λόγω συνεργασία αναδεικνύει την σημασία της ασφάλειας και επιτρέπει στη Eurolife ERB να διασφαλίσει πλήρως την προστασία των δεδομένων των πελατών της ενσωματώνοντας υπηρεσίες tokenization στις τεχνολογικές της διαδικασίες.

"Στις μέρες μας παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερες υποδομές ασφάλειας. Χάρη στην αποτελεσματικότητα της, η τεχνολογία tokenization γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία καθώς αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληρωμών. Με την καινοτόμο λύση της SIA, τα tokens θα αντικαθιστούν τα ευαίσθητα δεδομένα καρτών στο περιβάλλον της Eurolife ERB, ενώ η πραγματική πληροφορία θα αποθηκεύεται σε μια προστατευμένη υποδομή. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει σε πελάτες και συνεργάτες να εστιάσουν στο κυρίως μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, έχοντας την SIA να τους υποστηρίζει σε όλο το εύρος ασφάλειας των πληρωμών" δήλωσε ο κ. Espen Tranoy, Managing Director της New SIA Greece.

"Η συνεργασία με εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών που διαθέτουν τεχνολογίες αιχμής, αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη Eurolife ERB. Μια επιλογή που μας παρέχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, προκειμένου αφενός να διασφαλίσουμε τα δεδομένα των πελατών μας και αφετέρου να επιτύχουμε τη συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας που διέπουν τις οικονομικές συναλλαγές. Καθώς η επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων συνιστά για μας δέσμευση, η συνεργασία με την SIA και η χρήση της τεχνολογικής της λύσης μας δίνει τόσο τη δυνατότητα να διατηρούμε τον απόλυτο έλεγχο του σχετικού μεταβλητού κόστους της υπηρεσίας, όσο και τη δυνατότητα να έχουμε μια υπηρεσία, η οποία μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες μας σ’ ένα εξελισσόμενο περιβάλλον", σημείωσε σχετικά ο κ. Πάνος Γεωργόπουλος, Deputy General Manager – Chief Risk Officer της Eurolife ERB.