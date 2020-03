CSR HELLAS: Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 5 η ισότητα των φύλων

Στις 9 Μαρτίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το CSR HELLAS συμμετείχε ως υποστηρικτής στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία "Ring the Bell for Gender Equality". Πρόκειται για πρωτοβουλία των οργανισμών UN Global Compact, UN Women, Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation(IFC), World Federation of Exchanges και Women in ETFs (" the Global Partners”) στην οποία χρηματιστήρια ανά τον κόσμο συμμετέχουν διοργανώνοντας εκδηλώσεις κατά τις οποίες "χτυπούν το καμπανάκι" με σκοπό να επιστήσουν την προσοχή στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο ιδιωτικός τομέας στην επίτευξη του SDG 5 (Ισότητα των φύλων) καθώς και στην πληροφόρηση για τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs).

Στην εκδήλωση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων ( WFE) κ. Νandini Sukumar χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης. Στην ομιλία της, δήλωσε υπερήφανη για τη διεύρυνση και την ενίσχυση των δράσεων ανά τον κόσμο με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων (Στόχος 5).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι σημαντικό να ανατρέξουμε στις δράσεις του CSR HELLAS που συνδέονται με τον SDG 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το CSR HELLAS όσο και οι επιχειρήσεις μέλη του έχουν αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο του Στόχου 5 με εστίαση κυρίως σε θέματα όπως η ενίσχυση του ρόλου των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου (Gender Based Violence), η ενίσχυση της διαφορετικότητας και της ισότητας, η γυάλινη οροφή στις επιχειρήσεις, η ισότητα στις αμοιβές ή θέματα ίσης πρόσβασης στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), κλπ.

Γυναίκες και Βία

Σε μια περίοδο που παρουσιάζεται πρόοδος σε σχέση με τα θέματα ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ενώ και στους SDGs συμπεριλαμβάνεται η ίση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις και βία σε κάθε σημείο του πλανήτη. Την ίδια στιγμή σημαντικά θέματα ισότητας παραμένουν ως ζητούμενα όπως η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία αλλά και η ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων.

Ο δείκτης που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες το United Nations Development Programme (UNDP) και αφορά στις κοινωνικές πεποιθήσεις και τον τρόπο που συνδέονται με την ισότητα των φύλων (Gender Social Norms index) σε 75 χώρες καταδεικνύει αφενός μεν τον τρόπο με τον οποίο οι ασυνείδητες προκαταλήψεις εμποδίζουν την κατάκτηση της ισότητας σε όλους τους τομείς αφετέρου δε την ασυναίσθητα φυσικοποιημένη αποδοχή στη βία κατά των γυναικών (28% τη θεωρεί δικαιολογημένη). Ήδη, από το 2017, η Ε.Ε. έχει θέσει την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, μεταξύ των προτεραιοτήτων της και με την πρωτοβουλία "Spotlight", που υλοποιεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, εστιάζει στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Παράλληλα, η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ευθυγραμμίζεται με τους SDGs, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, πολιτείας, κοινωνίας των πολιτών.

Το CSR HELLAS από το 2014 ασχολείται με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, καλώντας την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει δράση. Από τον Δεκέμβριο 2017, συνέχισε ακόμη πιο δυναμικά την ενασχόληση του με το ζήτημα, υλοποιώντας το διακρατικό πρόγραμμα CEASE σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από τη Γαλλία και το Βέλγιο και με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ολιστική προσέγγιση στο τρίπτυχο: επιχειρήσεις – εργαζόμενοι (πιθανά θύματα ενδοοικογενειακής βίας) – υποστηρικτικοί μηχανισμοί θυμάτων. Στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων και στην εκπαίδευση των στελεχών τους, με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου και την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που μπορεί να ανήκουν στο προσωπικό τους. Πρωταγωνιστές στο έργο αυτό είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρώτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου, που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του CEASE. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρωτοστατούν, καθώς από τα 21 μέλη του Δικτύου 9 είναι επιχειρήσεις-μέλη του CSR HELLAS.

Επίσης, το CSR HELLAS ενισχύοντας τους δεσμούς του με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προωθώντας την ευρύτερη διάδοση των αξιών της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στους νέους, συνεχίζει για 5η χρονιά τον Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ "Νίκος Αναλυτής", που φέτος αναφέρεται στον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των φύλων. Προσκαλεί λοιπόν φοιτητές και φοιτήτριες από όλη την Ελλάδα και όλες τις σχολές και τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να συνεργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν, να ερευνήσουν, να αναλύσουν επιστημονικά και να παραθέσουν τις ιδέες τους γράφοντας εργασία με θέμα την ανισότητα όπως καταγράφεται ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο χώρο εργασίας και ερωτήματα όπως τους λόγους στους οποίους οφείλεται η ανισότητα, το ρόλο των επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν καθώς και επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές και προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη χώρα μας.

Γυναίκες και τεχνολογία

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Women in Digital (WID) Scoreboard”(http://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652562), οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 34% των αποφοίτων σπουδών STEM στην Ευρώπη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις σπουδές ICT αγγίζει μόλις το 17%. Την ίδια στιγμή, οι αντίστοιχες δεξιότητες και θέσεις εργασίας θεωρούνται κρίσιμες για την ευρωπαϊκή οικονομία και ανάπτυξη.

Για το σκοπό αυτό, το CSR Europe, στο οποίο είναι εθνικός εταίρος το CSR HELLAS, έχει δημιουργήσει μια συνεργατική πλατφόρμα με τίτλο " Together for STEM" σε συνεργασία με τις εταιρείες Samsung, Amgen, Johnson & Johnson και ΙΒΜ προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη των εργαζομένων των επιχειρήσεων σε ανάλογα θέματα. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να επιταχύνει και να ενισχύσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που ενθαρρύνουν την πολυμορφία και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Παράλληλα και στη χώρα μας υπάρχουν επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις για θέματα STEM.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση για το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα (Global Gender Gap report) του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ 2020 , θα χρειαστούν 257 χρόνια για να κλείσει το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στα φύλα, γεγονός που μεταφράζεται σε 10 γενιές γυναικών όπως σημειώνει η Lise Kingo, CEO και Executive Director του United Nations Global Compact. Το CSR HELLAS και οι επιχειρήσεις-μέλη του, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της εποχής συνεχίζουν ακόμη πιο δυναμικά και με προσήλωση, πρωτοβουλίες και δράσεις που σκοπό έχουν την επίτευξη του Στόχου 5 και τη σταδιακή προσαρμογή στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο.