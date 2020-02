Τουλάχιστον 22 Τούρκοι στρατιώτες νεκροί από επίθεση στην Ιντλίμπ - Οι Τούρκοι βομβάρδισαν ρωσική βάση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 00:21

Πανικός επικρατεί στο νότιο άκρο της Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.

Εκατοντάδες κατοίκων έχουν βγει στους δρόμους και έχουν σπεύσει στα τοπικά νοσοκομεία στο Ρειχανλί και την Αντιόχεια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σπεύδουν κατά δεκάδες τραυματισμένοι και νεκροί Τούρκοι στρατιώτες.

Μάλιστα ο τοπικός κυβερνήτης του Χατάι είπε ότι πρόκειται για 9 νεκρούς στρατιώτες. Λίγο αργότερα ο ίδιος ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 22 νεκροί στρατιώτες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δύο νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μουσταφά Κεμάλ και το Κρατικό Νοσοκομείο του Ρειχανλί, έχουν κάνει επείγουσα έκκληση για αίμα.

Από την άλλη πλευρά, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιλά για 34 νεκρούς Τούρκους στρατιώτες. Πηγές στην περιοχή του Ρειχανλί κάνουν λόγο για 37 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Παράλληλα, το ίντερνετ στην Τουρκία, τέθηκε... υπό επιβράδυνση, την ίδια στιγμή που άρχισαν να ανακοινώνονται αριθμοί.

⚠️ Update: Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now blocked via multiple internet providers in #Turkey. Real-time network data indicate SNI filtering in effect by operators; incident ongoing - see live report 📉

📰https://t.co/bowVKOQixH pic.twitter.com/A12edOlNoi