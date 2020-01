Σε εξέλιξη η κρίσιμη Διάσκεψη για τη Λιβύη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες και οι διπλωματικές επαφές της Διάσκεψης του Βερολίνου για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, με βασικό στόχο την κατάπαυση του πυρός αλλά και τη θέσπιση ενός πλαισίου θα βάζει τέλος στο χάος και στον εμφύλιο που επικρατεί στη βορειοαφρικανική χώρα από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Σύμφωνά με πληροφορίες, Μάικ Πομπέο, Ταγίπ Ερντογαν και Βλάντιμιρ Πούτιν έχουν αποχωρήσει από το κτίριο της Καγκελαρίας. Η συνέντευξη τύπου που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα έχει καθυστερήσει με τους ειδικούς να αναφέρουν πως κατά πάσα δυνατότητα γίνεται ακόμα επεξεργασία στο κείμενο πάνω στο οποίο αναμένεται να γίνει η συμφωνία.

Πούτιν: Δεν χάνουμε την ελπίδα

Ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη θα μπορέσει να φέρει περαιτέρω πρόοδο και πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα.

"Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί", δήλωσε ο Πούτιν πριν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης.

Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν "ένα πολύ καλό βήμα" όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες και πρόσθεσε πως οι μεγάλες στρατιωτικές ενέργειες έχουν σταματήσει στη Λιβύη.

Ερντογάν: Να σταματήσει τη δράση του ο Χαφτάρ

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, είπε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ πρέπει να βάλει τέλος στην επιθετική στάση του ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική διαδικασία στη Λιβύη.

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για τη Λιβύη

"Πιστεύω ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για τη Λιβύη", ανέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ πρόσθεσε πως αυτή την ώρα "αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο για περιφερειακή κλιμάκωση", σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Ε. Μακρόν: Να σταματήσει η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε "να σταματήσει" η αποστολή φιλοτούρκων Σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

"Οφείλω να σας εκφράσω τη ζωηρή ανησυχία που μου εμπνέει η άφιξη σύρων και ξένων μαχητών στην πόλη της Τρίπολης, αυτό πρέπει να σταματήσει", δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σ' αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασής του και ενώ η Άγκυρα κατηγορείται πως έχει στείλει στην πρωτεύουσα της Λιβύης μερικές εκατοντάδες Σύρους μαχητές.

Τετ α τετ Πομπέο με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ - Ντι Μάιο: Κυρώσεις σε όσους υποδαυλίζουν τον εμφύλιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, είχε συνάντηση με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Πομπέο ανέφερε ότι στην παραγωγική συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του έδωσε έμφαση στην κατάπαυση του πυρός και στην εύρεση πολιτικής λύσης με τη βοήθεια και τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην αποχώρηση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής δύναμης.

Ο Ντι Μάιο, από την πλευρά του, συναντήθηκε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ζήτησε να θεσπιστούν κυρώσεις εις βάρος όσων υποδαυλίζουν τον λιβυκό εμφύλιο.

ΟΗΕ: Να αποχωρήσουν όλοι οι ξένοι μαχητές

Λίγο πριν την έναρξη της Διάσκεψης του Βερολίνου ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γασάν Σαλαμέ απηύθυνε έκκληση για την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών από τη βορειοαφρικανική χώρα. "Παρουσιάσαμε ένα σχέδιο ασφαλείας, που προβλεπει την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών ανεξαρτήτου εθνικότητας", είπε ο Σαλαμέ σε συνέντευξή του στην αραβική εφημερίδα Al-Sharq al-Awsat. Kαι ζήτησε να τερματιστεί κάθε ξένη ανάμειξη στην κρίση της Λιβύης.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα εφαρμόσει το σχέδιο της Διάσκεψης για τη Λιβύη

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα προσηλωμένη στους στόχους της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη και είναι πρόθυμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις της", τόνισε σε αναρτήσεις της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μπ. Τζόνσον: Η Βρετανία θα μπορούσε να επιτηρήσει ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη

Η Βρετανία θα μπορούσε να στείλει "ανθρώπους και ειδικούς" για να επιτηρούν τον σεβασμό μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης του Βερολίνου για την ειρήνευση της Λιβύης.

Κατά την άφιξή του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πως είναι καιρός οι "εξωτερικοί μεσολαβητές" να σταματήσουν να επεμβαίνουν σ' αυτόν τον πόλεμο.

"Οι συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων δεν τελειώνουν παρά μόνο όταν αυτές οι εξωτερικές δυνάμεις αποφασίσουν πως θέλουν να τους βάλουν τέλος", δήλωσε ο συντηρητικός Μπόρις Τζόνσον, προσθέτοντας πως θέλει "μια ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ", διότι "ο λιβυκός λαός έχει υποφέρει αρκετά".

Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο της χώρας του σε περίπτωση επιτυχίας των διεθνών συνομιλιών που έχουν στόχο την πλήρη και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, ο συντηρητικός πρωθυπουργός δήλωσε πως, "αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα μπορούσαμε προφανώς να κάνουμε αυτό που κάνουμε πολύ καλά, δηλαδή να στείλουμε ανθρώπους, ειδικούς για να επιτηρούν την κατάπαυση του πυρός".

Όμως προς το παρόν "δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός ενόψει", υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η Βρετανία "θα ζητήσει σήμερα να υπάρξει".

Οι κύριοι άξονες του προσχεδίου

Σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει από χθες, οι κύριοι άξονες της προσπάθειας εξεύρεσης κοινού εδάφους, είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η τήρηση του εμπάργκο όπλων.

Παράλληλα, καλούνται όλες τις πλευρές να απέχουν από εχθροπραξίες κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης η κρατική εταιρεία πετρελαίου NOC που εδρεύει στην Τρίπολη αναγνωρίζεται ως η μόνη νόμιμη οντότητα που επιτρέπεται να πωλεί λιβυκό πετρέλαιο. Το αίτημα αυτό γίνεται αφότου δυνάμεις πιστές στον στρατάρχη Χαφτάρ απέκλεισαν τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στην ανατολική Λιβύη, ενώ και σήμερα Κυριακή, εκφράστηκαν ανάλογες απειλές από τοπικές εξτρεμιστικές οργανώσεις, προφανώς με στόχο να αυξηθεί η πίεση την ώρα των διεργασιών.

Στη Διάσκεψη σήμερα θα λάβουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Στο Βερολίνο θα βρίσκονται ακόμη ο πρωθυπουργός της Λιβύης Φάγεζ Αλ Σάρατζ αλλά και ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, οι οποίοι – σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γερμανικής κυβέρνησης, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel – θα εμπλακούν στις εργασίες της Διάσκεψης μόνο εφόσον οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν προηγουμένως συμφωνήσει στο τελικό κοινό ανακοινωθέν.