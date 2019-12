Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας - Αλαλούμ με τα tweets του Τραμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ: 18:44

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει στο προσχέδιο της "πρώτης φάσης” της εμπορικής συμφωνίας όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Κινέζος υφυπουργός Εμπορίου, Γουανγκ Σουέν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει και αυτός λίγο αργότερα μέσω Twitter.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Πεκίνο συμφώνησε να αυξήσει τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον από τη μεριά της συμφώνησε να μην εφαρμοστούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου, αλλά και να μειώσει σταδιακά τους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί σε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την προστασία των συμφερόντων των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, και αντίστοιχα των νομικών συμφερόντων των κινεζικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Κίνα καλείται να προβεί σε "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και άλλες αλλαγές στο οικονομικό και εμπορικό καθεστώς στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της γεωργίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του νομίσματος και του συναλλάγματος", ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν σε ανακοίνωσή τους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο της συμφωνία οι αμερικανικοί δασμοί που θα τίθεντο σε ισχύ από την προσεχή Κυριακή σε κινεζικές εισαγωγές 156 δισ. δολαρίων δεν θα εφαρμοστούν.

Πρόσθεσε επίσης ότι θα μειωθούν κατά 50% -από το 15% στο 7,5%- οι δασμοί που επιβλήθηκαν σε κινεζικά αγαθά αξίας 120 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας όμως ότι θα διατηρηθούν οι δασμοί ύψους 25% που έχουν επιβληθεί σε εισαγωγές από την Κίνα ύψους 250 δισ. δολαρίων.

Από την πλευρά της η Κίνα συμφώνησε, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, σε σημαντικές αλλαγές στους όρους της συμφωνίας και στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών της από τις ΗΠΑ, στους τομείς των αγροτικών προϊόντων, της ενέργειας και των βιομηχανικών αγαθών.

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο υφυπουργός Εμπορίου της Κίνας, και το Πεκίνο θα προχωρήσει σε άρση δασμών που έχει επιβάλει σε εισαγώμενα από τις ΗΠΑ αγαθά.

Καμία από τις δύο πλευρές ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος της αύξησης των εισαγωγών από τις ΗΠΑ που συμφώνησε το Πεκίνο, αλλά ούτε και για το χρονοδιάγραμμα μείωσης των δασμών.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις για τη "δεύτερη φάση” της εμπορικής συμφωνίας, καθώς δεν υπάρχει λόγος να περιμένουν να πραγματοποιηθούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το επόμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι σήμερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατάφερε για μια ακόμη φορά να προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά και να δημιουργήσει σύγχυση όσον αφορά τις εξελίξεις στο εμπόριο, αναρτώντας με διαφορά ώρας αντιφατικά μηνύματα στο Twitter.

Το πρώτο "χτύπημα" Τραμπ ήρθε πριν το άνοιγμα της Wall Street, όταν ο πρόεδρος διέψευσε μέσω twitter το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο ένοικος του Λευκού Οίκου φερόταν να έχει έρθει σε συμφωνία ''Πρώτης Φάσης'' με την Κίνα. Ο ίδιος, είχε διαψεύσει επίσης την είδηση της εφημερίδας ότι οι ΗΠΑ φέρονταν πρόθυμοι να ακυρώσουν τους δασμούς στα κινεζικά αγαθά που είναι να τεθούν σε ισχύ την Κυριακή (15/12), καθώς και τη μείωση των προηγούμενων κατά έως και 50% σε εισαγωγές αξίας $360 δισ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε γράψει στο twitter: "Το δημοσίευμα της WSJ είναι εντελώς λάθος, ειδικά το κομμάτι σχετικά με τους δασμούς. Ψευδείς ειδήσεις. Οφείλουν να βρουν καλύτερη πηγή".

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!

Ενώ χθες, ο Τραμπ είχε γράψει πάλι στο twitter ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία με την Κίνα.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

Λίγο αργότερα όμως, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου των Κινέζων αξιωματούχων σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρώ, ήρθε το δεύτερο "χτύπημα" Τραμπ, το οποίο αναίρεσε το πρώτο, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία ''Πρώτης Φάσης'' με την Κίνα.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης πως είναι έτοιμος τώρα να προχωρήσει άμεσα στις διαπραγματεύσεις ''Δεύτερης Φάσης''.

Συγκεκριμένα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έγραψε στην ανάρτησή του: "Έχουμε έρθει σε συμφωνία για ένα μεγάλο κομμάτι της ''πρώτης φάσης'' της συμφωνίας. Η Κίνα έχει συμφωνήσει σε πολλές διαρθρωτικές αλλαγές και μαζικές αγορές αγροτικών προϊόντων, ενέργειας και αγαθά μεταποίησης, καθώς και πολλά άλλα", και συμπλήρωσε ότι "το 25% των δασμών στα κινεζικά αγαθά θα παραμείνει ως έχει ενώ θα τεθεί στο 7,5% σε λοιπά κινεζικά προϊόντα".

Επιπλέον, ο Τραμπ έγραψε στο twitter πως "Οι δασμοί που είναι να τεθούν σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου δεν θα επιβληθούν επειδή φτάσαμε σε συμφωνία. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τις διαπραγματεύσεις για τη ''Δεύτερη Φάση'', χωρίς να περιμένουμε τις εκλογές του 2020. Είναι μια εκπληκτική συμφωνία για όλους. Σας ευχαριστώ".

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!