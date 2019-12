Ο Τραμπ διαψεύδει το δημοσίευμα της WSJ για συμφωνία με Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε πριν λίγη ώρα μέσω twitter το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal για το ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου φερόταν να έχει έρθει σε συμφωνία ''Πρώτης Φάσης'' με την Κίνα. Ο ίδιος, διέψευσε επίσης την είδηση της εφημερίδας ότι οι ΗΠΑ φέρονταν πρόθυμοι να ακυρώσουν τους δασμούς στα κινεζικά αγαθά που είναι να τεθούν σε ισχύ την Κυριακή (15/12), καθώς και τη μείωση των προηγούμενων κατά έως και 50% σε εισαγωγές αξίας $360 δισ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε στο twitter: Το δημοσίευμα της WSJ είναι εντελώς λάθος, ειδικά το κομμάτι σχετικά με τους δασμούς. Ψευδείς ειδήσεις. Οφείλουν να βρουν καλύτερη πηγή.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!

Υπενθυμίζεται, ότι χθες ο Τραμπ είχε γράψει στο twitter ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία με την Κίνα.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!