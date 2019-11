Μ. Μπλούμπεργκ: Ανακοίνωσε ότι διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων την πρόθεση του να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Όπως αναφέρει το CNBC, η εξέλιξη ήρθε μετά από εβδομάδες εικασιών αναφορικά με το αν τελικώς θα συμμετείχε και αυτός στην ήδη πολυπληθή κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF