Πτώση στο Χρηματιστήριο μετά τη χθεσινή άνοδο

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Διορθωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά και τη χθεσινή του άνοδο, ακολουθώντας τη νευρικότητα και την ανησυχία των διεθνών αγορών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιδράσεις της ανόδου της τιμής του πετρελαίου στον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,19% στις 866,29 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 4,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.140,84 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 1,24% στις 794,71 μονάδες.

Οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ανόδου της τιμής του πετρελαίου στην οικονομία δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την ελληνική αγορά, καθώς όπως όλα δείχνουν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή θα επιδράσουν στον πληθωρισμό κόστους. Και δεδομένου ότι οι αποφάσεις των μεγάλων Κεντρικών Τραπεζών συνδέονται με τις πληθωριστικές προοπτικές, πολλά ξένα χαρτοφυλάκια σπεύδουν να λάβουν θέσεις με βάση τις αλλαγές που ενδεχομένως να υπάρξουν στις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, τα βλέμματα των εγχώριων επενδυτών στρέφονται από αύριο στο Λονδίνο, όπου οι ελληνικές εισηγμένες θα απαντήσουν στα ερωτήματα περίπου 100 επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που θα δώσουν φέτος το "παρών" στο 14ο Ετήσιο Greek Roadshow.

Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου ΕΧΑΕ, η συμμετοχή των ξένων θεσμικών αναμένεται να είναι αυξημένη, κάτι που αποτυπώνεται στις συναντήσεις που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Συνολικά, άνω των 560 ανέρχονται τα one to one meetings που έχουν ήδη κλειστεί μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Αντίστοιχα, ο αριθμός των fund managers που θα συμμετάσχει στο roadshow στο ξενοδοχείο The May Fair αναμένεται αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας ήδη τους 134.

Ένα ακόμη δείγμα για τις προθέσεις των ξένων πάντως θα δοθεί σήμερα, κατά το book building του 7ετούς ομολόγου του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Capital.gr η ζήτηση είναι ενισχυμένη και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σε λίγες ώρες. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β.

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Jumbo, ΟΠΑΠ και Φουρλής σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Motor Oil, Πειραιώς, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΤΕ, Λάμδα, ΕΧΑΕ και Titan. Χωρίς μεταβολή ο Μυτιληναίος.

Στον αντίποδα, ισχυρές στηρίξεις παρέχουν τα άνω του 1% κέρδη σε Coca Cola, Ελλάκτωρ και Σαράντη, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΛΠ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Aegean, Cenergy και Βιοχαλκο.