Φεστιβάλ Καννών: Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους απέσπασε ο Βασίλης Κεκάτος

Το οικογενειακό δράμα "Parasite" του Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, που παρουσιάζει τη βία των κοινωνικών ανισοτήτων, τιμήθηκε σήμερα με τον Χρυσό Φοίνικα του 72ου Φεστιβάλ των Καννών.

"Σας ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή, ανέκαθεν με ενέπνεε το γαλλικό σινεμά. Ευχαριστώ τους Ανρί-Ζορζ Κλουζό και Κλοντ Σαμπρόλ", είπε ο Μπονγκ παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης από τη Νότια Κορέα που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία Atlantique της Γαλλοσενεγαλέζας Ματί Ντιόπ, που αφηγείται μια ιστορία για τους μετανάστες και τη νεολαία στο Ντακάρ. "Είναι κάπως τρελό αυτό που κάνατε", ήταν η πρώτη αντίδραση της σκηνοθέτιδας, η ταινία της οποίας βασίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 2009. Το Atlantique είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Με τα βραβεία ερμηνείας τιμήθηκαν ο Αντόνιο Μπαντέρας, για την ταινία "Πόνος και δόξα" του Πέδρο Αλμοδόβαρ και η ανερχόμενη Έμιλι Μπίτσαμ για την ταινία "Little Joe" της Τζέσικα Χάουσνερ.

Τον Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους απέσπασε ο Βασίλης Κεκάτος για την ταινία του "Η Απόσταση Αναμεσα στον Ουρανό κι Εμάς"

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:

Χρυσος Φοίνικας: Μπονγκ Τζουν-Χο για την ταινία "Parasite"

Μεγάλο Βραβείο: Ματί Ντιόπ για το "Atlantique"

Βραβείο της Επιτροπής: "Les Miserables" του Λατζ Λι και "Bacurau" των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες (εξ ημισείας)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν για την ταινία "Ο νεαρός Αχμέντ"

Καλύτερος Ηθοποιός: Αντόνιο Μπαντέρας για τον ρόλο του στην ταινία "Πόνος και δόξα" του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Καλύτερη Ηθοποιός: Έμιλι Μπίτσαμ για τον ρόλο της στην ταινία "Little Joe" της Τζέσικα Χάουσνερ

Βραβείο Σεναρίου: Σελίν Σιαμά για την ταινία "Portrait de la jeune fille en feu"

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: "Η Απόσταση αναμεσα στον ουρανό κι εμάς" του Βασίλη Κεκάτου

Ειδική Μνεια: "It Must Be Heaven" του Ελία Σουλεϊμάν

Χρυσή Κάμερα: Σεζάρ Ντίας για το "Nuestras Madres"

Ειδικό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους: "Monstruo Dios" της Αγουστίνα Σαν Μαρτίν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ