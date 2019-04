Με μεγάλη επιτυχία το Evaggeliki School Festival

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Απριλίου το Evaggeliki School Festival, το μαθητικό μουσικό φεστιβάλ της Ευαγγελικής Σχολής. Πρόκειται για το μαθητικό φεστιβάλ που μετά από 17 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αποτελεί πλέον θεσμό και στο οποίο συμμετέχουν μουσικά συγκροτήματα από σχολεία όλης της Αττικής... και όχι μόνο!

Ο προαύλιος χώρος της Ευαγγελικής Σχολής, κατάμεστος, μετατράπηκε για λίγες ώρες σε χώρο συναυλίας με τις φωνές, τις μουσικές και τις σκηνικές παρουσίες των μαθητών να είναι εφάμιλλες μεγάλων καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Στη συναυλία συμμετείχαν πάνω από 10 συγκροτήματα. Όπως οι: Bad Lama, Coverdose, Death Glitch, Dusty Basement, Hypatia, Insanus, Lemon Pie, Leftovers, Made By Accident, Minor Trouble, Paraphonia, Raindrops Storm, The Suspects, Άκουσον Men, Αντί Λογικής, Χαρτοσακούλες.

Τα γκρουπς που συμμετείχαν

Οι Άκουσον Men

Οι Άκουσον Μen είναι ένα νεανικό/μαθητικό σχήμα το οποίο μέσα από τα φεστιβάλ και τις διάφορες εκδηλώσεις έρχεται σε επαφή με το κοινό. Όπως αναφέρουν σε ποστ στο fb "Δουλεύουμε δικά μας κομμάτια και κάνουμε κόβερς ή και αφιερώματα σε καλλιτέχνες, ξένους και Έλληνες, οι οποίοι έχουν προσφέρει στο τραγούδι σαν τέχνη. Δουλεύουμε ασταμάτητα ώστε η ποιότητα μας σαν καλλιτέχνες να ανταποκρίνεται στις ανεκπλήρωτες μουσικές ανάγκες αυτής της γενιάς. Στο συγκρότημα συμμετέχουν οι: Καλλικράτης Μπουρδάρας ~ κιθάρα/συντονισμός, Γιάννης Νικόδημος ~ φωνή, Αριστοτέλης Οικονόμου ~ μπάσο, Αλέξανδρος Σταρίδης ~ κιθάρα, Νίκος Παπακαλοδούκας ~ ντράμς.

Αριστοτέλης Οικονόμου, μπασίστας των Άκουσον Men

Μιλώντας για το κλίμα του Evaggeliki School Festival, ο Αριστοτέλης Οικονόμου, μπασίστας των Άκουσον Men το χαρακτήρισε εξαιρετικά θερμό. Αναφερόμενος στην παρουσία του συγκροτήματος την χαρακτήρισε ως "επιτυχία" καθώς κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό. Μιλώντας για το συγκρότημα, του οποίου αποτελεί νεότερο μέλος καθώς μπήκε στην ομάδα πριν λίγο καιρό, αναφέρθηκε στην κοινή τους αγάπη που είναι η μουσική και σημείωσε πως παρά το γεγονός ότι οι προτιμήσεις στα είδη της μουσικής διαφέρουν μεταξύ του γκρουπ η τελική επιλογή των κομματιών που παίζουν στις διάφορες συναυλίες προκύπτει μέσα από συζήτηση και δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι Dusty Basement γνωστοί και ως Sabbath 2.0. Παίζουν κυρίως hard rock και metal όμως αγαπάνε κλασσική rock. Έχουν συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις τα 2 χρόνια που είναι μαζί. Αποτελούνται από δυο κιθάρες (Γιώργος Καλογιαννιδης, Αρης Στουμπης), ένα και μοναδικό ντράμερ (Βαγγέλης Κολονιας), έναν μπασίστα (Σωκράτης Καραθανασης) και τελευταία και καλύτερη μια φωνή (Ηλέκτρα Αργυριδη) γνώστη ως Οζζι.

Οι Bad Lama είναι μια stoner μπάντα από την Αθήνα που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017. Είναι από το Μουσικό Λύκειο Παλλήνης. Μέλη: Δημήτρης (κιθαρα/φωνή), Δημήτρης (μπάσο), Αχιλλέας (ντραμς).

Οι Lemon Pie είναι Alternative/Stoner Rock συγκρότημα από την Αθήνα που παίζει κυρίως δικά του κομμάτια. Αποτελείται από τους μαθητές Ευαγγελικής/Μαλλιάρα/12ου ΓΕΛ Πετραλώνων: Νίκος Αρμενάκης (κιθάρα/φωνητικά), Χρήστος Καλογερόπουλος (guest star μπάσο/κιθάρα), Δημήτρης Μπαλάτος (πλήκτρα), Λεόντιος Τσόκας (φωνή/κιθάρα) και Χρήστος Κονιδάς (κλασσικός ντράμερ που δεν ξέρει πότε να μπει ούτε σε φωτογραφία).

Οι Minor Trouble, είναι μια Alternative Rock - Funk μπάντα. Μέλη: Παναγιώτης Μπασδέκης (φωνή και μπάσο), Αίας Καριώρης (πλήκτρα), Ευθύμης Μπασδέκης (κιθάρα) και Αλκίνοος Τσακάκος (drums). Οι δύο πρώτοι, είναι μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής και παρουσίασαν κύριο λόγο, δικές τους συνθέσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι διασκευές.

Οι Raindrops Storm προέρχονται από το Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής. Και όπως αναφέρουν: "Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τί εννοεί ο ποιητής: είμαστε σταγόνες βροχής αλλά θα φέρουμε την καταιγίδα! Μέλη μας: Αποστόλης Ασκούνης:κιθάρα και δεύτερη φωνή, Κατακουζηνος Βασίλης: κιθάρα, Κλίμης Μάριος: πιάνο, σαξόφωνο, Κανταρζής Σπύρος : drums, Ελισσάβετ Καλογιαννίδου: τραγούδι.

Οι Αντί Λογικής είναι ένα συγκρότημα που παίζει εναλλακτική πανκ, ροκ με ελληνικό στίχο βασισμένο σε υπαρξιακό/κοινωνικό προβληματισμό. "Αντί της προκατασκευασμένης λογικής αυτού του κόσμου, προτείνουμε την φαντασία!" λένε χαρακτηριστικά τα μέλη της: Νίκος Καβαρατζής - φωνή, κιθάρα, Κίμωνας Αλέξης - κιθάρα, φωνή (back), Άκης Ζάρλας - ντραμς, Φαίδων Χατζηδημητρίου - μπάσο, φωνή (back)

Οι Death Glitch είναι ένα djent/core συγκρότημα με επιρροές από ποικίλα μουσικά είδη, που προσπαθεί να προσδιορίσει τον δικό του ήχο και όχι να δανειστεί κάποιον άλλον, με πάθος για μεγάλο κοινό και θανατηφόρα μοσπιτ. Έχουν παίξει στο remedy live club στα πλαίσια ενός διαγωνισμού που διοργάνωνε το μαγαζί, στο live των Εκπαιδευτηρίων Μαλλιάρα αλλά και στο φεστιβάλ της Ευαγγελικής το 2018 υπό την επωνυμία "Keep of the grass". Τα μέλη του συγκροτήματος μας είναι: Θοδωρής Λαμπρόπουλος - φωνή, Τάσος Πετρόπουλος - κιθάρα (2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου), Ευάγγελος Χαβαντάς - κιθάρα, Ροδιάνα Ζερβοπούλου - μπάσο (1ο ΓΕΛ Υμμητού), Βαγγέλης Λάμπρου - ντραμς (5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης).

Οι Made By Accident είναι ένα hard rock συγκρότημα, με επιρροές από τα '80s και μια ιδιαίτερη αγάπη για badass κομμάτια. Οι μαθητές του 6ου ΓΕΛ Καλλιθέας λένε πως στην κυριολεξία είναι made by accident, αφού η όλη ιδέα ξεκίνησε κατά λάθος από μουσικές διαφωνίες. Το συγκρότημα προϋπήρχε και πρόσφατα έγινε προσθήκη νέων μελών. Παρόλα αυτά, πριν την τελική διαμόρφωση έχουν συμμετάσχει σε διοργανώσεις όπως: Εsf 2018, Open House 2018 αλλά και σε Μουσικά Φεστιβάλ του Δήμου Καλλιθέας και του 6ου ΓΕΛ Καλλιθέας. Μέλη είναι οι: Βρυώνη Ελένη, φωνή, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, πλήκτρα-κιθάρα, Καραπατάκης Νίκος, μπάσο, Λιόκας Βαγγέλης, ντραμς, Ραζμίκ Πογκοσιάν, κιθάρα.

Οι The Suspects είναι Rock συγκρότημα και κοινό σημείο αναφοράς το νέο ωδείο Αλίμου. Οι "ύποπτοι" είναι: Φαίη Σκεπαρνιά στα ντραμς, Σωτήρης Σοφός στο μπάσο, Ειρήνη Παπαδοπούλου στη φωνή, Τάσος Τουτουτζής στα πλήκτρα, Μιχαήλ Πέππας και Γιώργος Τσιάμης στις κιθάρες.

Το συγκρότημα Insanus αποτελείται από πέντε μέλη. Στη φωνή είναι η Αλεξάνδρα Γκούσεβα, στο πιάνο ο Παναγιώτης Ασμάνης, στα ντραμς ο Μιχάλης Αλεξόπουλος, στην ηλεκτρική κιθάρα ο Σπυρος Λοντο και στο μπάσο ο Γιώργος Αλεξοπουλος. Οι περισσότεροι φοιτούν στο 2ο Γελ Παλαιού Φαλήρου, ενώ ο κιθαρίστας στο 1ο Γελ Αγίου Δημητρίου. Το είδος μουσικής που παίζει το συγκρότημα είναι κυρίως ροκ και μπλουζ. Και δήλωναν "ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε την πρώτη μας εμφάνιση στο φετινό φεστιβάλ της Ευαγγελικής Σχολής!".

Το συγκρότημα Paraphonia, το οποίο αποτελείται από Μαθητές του Προτύπου Λυκείου και Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, γράφει για τον εαυτό του:

-Το σόλο του ντράμερ είναι σαν το φτέρνισμα. Ξέρεις ότι έρχεται αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό (Χρήστος Κονίδας)

-Ποιά είναι η χειρότερη ευχή που μπορείς να δώσεις σε ένα μπασίστα; Να σου πάνε όλα πρίμα! (Παντελής Καντιάνης)

-Πόσοι μπασίστες χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα; Κανένας το κάνει το αριστερό χέρι του πληκτρά (Δημήτρης Μπαλάτος)

-Γιατί μια τραγουδίστρια περιμένει έξω από το σπίτι της; Δεν βρίσκει το κλειδί και δεν ξέρει πότε να μπει (Βασιλεία Σπαϊδιώτη, Μαρουλίτα Στεφανάκη)

-Πώς κάνεις έναν κιθαρίστα να σταματήσει να παίζει; Του δίνεις παρτιτούρα με νότες (Μαρουλίτα Στεφανάκη, Παντελής Καντιάνης)

Οι Χαρτοσακούλες αποτελούνται από την Τζο, τον Ηλία, τον Παντελή και τον Φοίβο από 1ο και 4ο Λύκειο Π.Φαλήρου, Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης και Σχολή Μωραΐτη αντίστοιχα και και το ύφος τους είναι cringecore.

Οι Coverdose είναι Rock συγκρότημα και ιδρύθηκαν το Νοέμβριο του 2017 με ελαφρώς διαφορετική σύσταση. Μέλη: Μαριάνα Ζούλα (φωνητικά), Νίκος Κατούνας (μπάσο), Άλεξ Ατζάρ (κιθάρα) και Βαγγέλης Γεωργίτσης (ντραμς).

Είναι μαθητές του 4ου,6ου και 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης και έχουν συμμετάσχει σε σχολικές εκδηλώσεις,σε εκδηλώσεις ωδείων αλλά και στο περσινό Evaggeliki School Festival!

Οι Leftovers αποτελούνται από 5 μέλη. Κώστας Ζδαγκας στην κιθάρα, Γιάννης Βάης στην άλλη κιθάρα, Εύα Κουρκούνα στη φωνή, Σάββας Δράκων στο μπάσο και Αντώνης Φωτόπουλος στα ντραμς. Όλοι εκτός από τον Σάββα είναι μαθητές στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου. Τα είδη μουσικής που κυρίως παίζουν είναι Punk Rock, Alternative καθώς και Grunge.

Οι Hypatia είναι ένα Alternative Rock συγκρότημα που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2018 στο Λουτράκι από τους Ορέστη Ντόκα (Φωνητικά και Μπάσο), Χρήστο Παντελέων (Κιθάρα), Γιάννη Βαρδουνιώτη (ντραμς) και Τεό Μαντζάνα (Κιθάρα) και είναι μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου. Εχουν συμμετάσχει σε live στο Λουτράκι στα πλαίσια Χριστουγεννιάτικων και Αποκριάτικων εκδηλώσεων καθώς και στην Κόρινθο σε πλαίσια σχολικών εκδηλώσεων. Επιπλέον τον Δεκέμβρη συμμετείχαν σε μια μουσική εκδήλωση-διαμαρτυρία στην Πλατεία Συντάγματος όπου έπαιξαν κάποια διασκευασμένα από τους ίδιους κομμάτια.

* Οι περιγραφές των συγκροτημάτων είναι από της αναρτήσεις στο facebook στον λογαριασμό του Evaggeliki School Festival