Δυσοίωνες οι προοπτικές για τον έλεγχο των πυρηνικών

Τα εννέα κράτη με πυρηνικά όπλα -οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα- μαζί κατέχουν συνολικά 13.400 πυρηνικά όπλα με βάση μετρήσεις στις αρχές του 2020.

Αυτό σηματοδοτεί μια μείωση από τα 13.865 πυρηνικά όπλα που το SIPRI εκτιμούσε ότι αυτά τα κράτη κατείχαν στην αρχή του 2019.

Περίπου 3.720 από τα πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται με επιχειρησιακές δυνάμεις και σχεδόν 1.800 από αυτά διατηρούνται σε κατάσταση υψηλής επιχειρησιακής επιφυλακής.

Η μείωση του συνολικού αριθμού πυρηνικών όπλων παγκοσμίως το 2019, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καταστροφή των πυρηνικών όπλων που απέσυραν Ρωσία και ΗΠΑ -οι οποίοι μαζί συνεχίζουν να κατέχουν άνω του 90% των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.

Οι μειώσεις σε ΗΠΑ και Ρωσία των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, που απαίτησε η συνθήκη για την περαιτέρω μείωση και περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων (New START) ολοκληρώθηκαν το 2018, και το 2019 οι δυνάμεις και των δύο χωρών παρέμειναν χαμηλότερα από τα όρια που καθόρισε η συνθήκη.

Το New START θα λήξει τον Φεβρουάριο του 2021 εκτός και αν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν να παραταθεί. Ωστόσο, οι συζητήσεις για την επέκταση του New START ή για τη διαπραγμάτευση μιας νέας συνθήκης, δεν σημείωσαν πρόοδο το 2019.

Αυτό οφειλόταν εν μέρει στην επιμονή της αμερικανικής κυβέρνησης στο ότι η Κίνα πρέπει να συμμετέχει σε μελλοντικές συμφωνίες για τη μείωση των πυρηνικών -κάτι που η Κίνα έχει κατηγορηματικά αποκλείσει.

Το αδιέξοδο για το New START και η κατάρρευση της Συνθήκης του 1987 μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ για την εξάλειψη των πυραύλων ενδιάμεσης και μικρής εμβέλειας (Σύνθήκη INF) το 2019, υποδηλώνει ότι η εποχή των διμερών συμφωνιών ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, μπορεί να φτάσει στο τέλος της, δηλώνει η Shannon Kile, διευθύντρια του προγράμματος του SIPRI, Nuclear Disarmament, Arms Control and Non proliferation.

"Η απώλεια των βασικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, που είχαν σκοπό να προάγουν τη διαφάνεια και να αποτρέψουν τις παρερμηνείες για τις στάσεις και τις ικανότητες τους, θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε μια νέα κούρσα εξοπλισμού πυρηνικών όπλων”.

