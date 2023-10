"Πυρά" από Αν. Καββαδία (Ομπρέλα)

Τα πυρά της στην ηγεσία, σε συνέχεια του κειμένου που κατέθεσε η Ομπρέλα στην ΠΓ, εξαπέλυσε και η Αννέτα Καββαδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε μεταξύ άλλων:

- It takes two to tango, σε ό,τι αφορά την ενότητα. Κι αυτή δεν διαφαλίζεται με ρητορική περί "αριστερόμετρων" και "ξινίλας" ή με δημόσιες απειλές απέναντι σε στελέχη, τρεις ημέρες πριν το β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

- Πού είναι το κάλεσμα του κόμματος για τις σημερινές κινητοποιήσεις για το παλαιστινιακό; Είναι η τρίτη στη σειρά, και δεν υπάρχουμε. Στην πρώτη, στο Σύνταγμα, την περασμένη εβδομάδα, ήμασταν δύο(!) άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα δέκα άτομα μετρημένα. Τι λογική ίσων αποστάσεων είναι αυτή; Απαράδεκτες οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εκ διαμέτρου αντίθετες με την ανακοίνωση του ΚΕΑ η οποία γιατί δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έτυχε προβολής από τον ΣΥΡΙΖΑ; Άλλαξε η πάγια γραμμή του κόμματος και δεν το ξέρουμε; Ποιος έδωσε το δικαίωμα να βγαίνουν στα κανάλια κάποιες (Τζάκρη, χθες στο Κόντρα) και να χαρακτηρίζουν θετική την απόφαση να πάει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο;

- Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας; Δεν το ξέρουμε, ακούμε μόνο προσωπικές απόψεις. Να πάμε σε Συνέδριο σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕ (Νοέμβρης), να προηγηθεί αυτό των 13 Περιφερειακών Συνεδρίων, να συζητήσουμε για τις θέσεις μας. Γιατί προέχει αυτό, προέχει να κάνουμε αποτίμηση της ήττας και μετά τα περιφερειακά συνέδρια.

- Να μας εξηγήσει τι σημαίνει "αδιαμεσολάβητα". Σημαίνει κατάργηση οργάνων; Σημαίνει άσκηση ή χάραξη πολιτικής μέσω social media; Τι σημαίνει η αντικατάσταση προσώπων σε θεσμικές θέσεις (π.χ. εκπρόσωπος Τύπου) ή ο διορισμός άλλων (Βουτυράκου), χωρίς συζήτηση στην ΠΓ. Τι σημαίνει η σιωπή και η ενθάρρυνση - μέσω της σιωπής - όλης της χυδαίας ανθρωποφαγίας στα social media και των κατηγοριών περί "υπονομευτών";