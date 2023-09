ΗΠΑ: Συνεχίζεται το μπαράζ των επαφών του Γ. Γεραπετρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα το πρόγραμμα των διμερών και πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο υπουργός θα παραστεί στην εκφώνηση της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη ξεκινάει με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ("South Eastern Europe Cooperation Process" -SEECP). Κατά την παρέμβαση του, θα εστιάσει σε θέματα ενεργειακής συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας και θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, ως το παλαιότερο κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή, στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Επιπλέον, θα αναφερθεί στη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στα τριμερή και τετραμερή σχήματα συνεργασίας για την προαγωγή του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών.

Στη συνέχεια, θα παραστεί στην υπουργική συνάντηση Συνόδου Κορυφής για το Μέλλον και θα παρευρεθεί στην εκδήλωση υπογραφής της Εφαρμοστικής Συμφωνίας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, για την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα υπογραμμίσει την υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες "Our Common Agenda" και "New Agenda for Peace" του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, θα τονισθεί ότι η "Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον" που θα διεξαχθεί το 2024 θα είναι κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της πολυμερούς διπλωματίας.

Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος περιλαμβάνει συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου αναμένεται ότι θα συζητηθεί ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδίως στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτης θα επισημάνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο Μητρώο Καταγραφής Ζημιών στην Ουκρανία ως ιδρυτικό και πλήρες μέλος του Μητρώου, επειδή συνδέει το ζήτημα με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με τις καταστροφικές συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην ελληνική ομογένεια της Μαριούπολης.

Τέλος, στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής υποψηφιότητας για τη θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026, αλλά και για την προαγωγή των διμερών σχέσεων της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ινδονησία, την Παλαιστίνη, το Καζακστάν και το Ιράκ.

