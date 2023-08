Διάβημα της Αθήνας στο ΝΑΤΟ μετά τα "συγχαρητήρια" στην Άγκυρα για την "Ημέρα Νίκης κατά των Ελλήνων"

Σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προχώρησε, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναφορικά με τις ευχές του ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου χερσαίων δυνάμεων προς την Άγκυρα.

Στο διάβημα χαρακτηρίζεται απαράδεκτο να συνδέεται η εθνική ημέρα ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με ημέρα νίκης κατά μίας συμμάχου χώρας.

Συγκεκριμένα, η ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρνη, ανάρτησε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα "Χ", συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον εορτασμό της λεγόμενης "Ημέρας της Νίκης", της επετείου δηλαδή που συμπίπτει με την ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία το 1922.

Στο μήνυμα της LANDCOM σημειώνεται: "Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί".

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.