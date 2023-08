Γ. Οικονόμου για Νέα Φιλαδέλφεια: Απομακρύνονται επτά αξιωματικοί – Εσωτερική έρευνα για τα επεισόδια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:13

Εντολή για την άμεση απομάκρυνση επτά αξιωματικών της ΕΛΑΣ από τις θέσεις τους, για τη σοβαρή υπόθεση των αιματηρών επεισοδίων με έναν νεκρό, που προκάλεσαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Ο υπουργός χαρακτήρισε με δήλωσή του ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο το γεγονός της διέλευσης των Κροατών χούλιγκαν από τα ελληνικά σύνορα και την πορεία τους μέχρι την Αθήνα, σημείωσε ότι η πρόληψη από πλευράς αρχών απέτυχε και τόνισε ότι οι απομακρύνσεις και οι μετακινήσεις αξιωματικών δεν θα σταματήσουν εδώ, για αυτό έδωσε εντολή στον αρχηγό της ΕΛΑΣ να προχωρήσει τάχιστα η εσωτερική έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες "σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή".

Η έρευνα θα ανατεθεί σήμερα από τον αρχηγό σε ανώτατο αξιωματικό.

Ο κ. Οικονόμου εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον άδικο χαμό του 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ, έκανε σκληρή αυτοκριτική για το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να νικήσουμε την οπαδική βία και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει το φαινόμενο αυτό.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Οικονόμου αναφέρει:

Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Ενός νέου παιδιού, που έχασε τη ζωή του αδικαιολόγητα, μην πω τζάμπα.

Ο αθλητισμός δεν είναι χώρος βίας και η φίλαθλη ιδιότητα δεν πρέπει να αμαυρώνεται από τον οπαδισμό. Δυστυχώς, πάρα τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, ιδίως μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να νικήσουμε την οπαδική βία. Θα επιμείνουμε στην κατεύθυνση αυτή, πιο συστηματικά και πιο εντατικά. Αλλά, προφανώς, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα, σε κάθε επίπεδο: αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό. Είναι η ώρα της συνεργασίας και της προσπάθειας, όχι της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης που δεν προσφέρουν τίποτα: δεν αποκαλύπτουν, δεν δίνουν λύσεις, αλλά περισσότερο συσκοτίζουν και συγκαλύπτουν το πρόβλημα. Πρόβλημα βαθύτατο, ριζικό και πανευρωπαϊκό, αφού στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκονται οπαδοί από διάφορα κράτη, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει διεθνή δίκτυα βίας και δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες.

Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, πρωτοστατούσης της ΕΛ.ΑΣ, λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και είναι σε διαρκή διαβούλευση με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, καθώς εκκρεμεί η διεξαγωγή σημαντικών αγώνων της UEFA σε ελληνικό έδαφος τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Όσον αφορά το γεγονός της διέλευσης των οπαδών της Dinamo Zagreb από τα ελληνικά σύνορα, την πορεία τους εντός της Ελλάδας και την τελική άφιξή τους στον τόπο των επεισοδίων, δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Το γεγονός είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, καθώς είναι σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ναι μεν προχώρησε γρήγορα στην προσαγωγή και σύλληψη 98 ατόμων, στον τομέα όμως της πρόληψης και της αποτροπής απέτυχε.

Για αυτό έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω κινήσεις:

1. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους να απομακρυνθεί πάραυτα από τη θέση του και τον τομέα ευθύνης του και να τεθεί στη διάθεση της ΓΑΔΑ.

2. Να απομακρυνθούν άμεσα από τους τομείς ευθύνης τους και να τεθούν στη διάθεση των αντίστοιχων Διευθύνσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, οι Επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, του Γ' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου - Ιωαννίνων, του Β' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας.

3. Εξυπακούεται, φυσικά, ότι οι απομακρύνσεις και οι μετακινήσεις, εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν θα σταματήσουν εδώ. Για αυτό και, παράλληλα, έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την τάχιστη διεξαγωγή και περάτωση εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, από την είσοδο των οπαδών στην Ελλάδα και ύστερα, ώστε να εντοπισθούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες, σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή.

Η έρευνα θα ανατεθεί σήμερα από τον Αρχηγό σε Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ..

Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει η ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε με πολλή και σκληρή δουλειά η ΕΛ.ΑΣ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας στον τομέα της οπαδικής βίας. Αλλά χρειάζεται παράλληλα μια πανστρατιά, σε κάθε επίπεδο.

Παρενέβη η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στα χθεσινά επεισόδια στη Ν. Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο της ΠΑΕ ΑΕΚ, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη, και παρήγγειλε τόσο στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών όσο και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την επείγουσα διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα θλιβερά επεισόδια όσο και την εποπτεία της διενεργούμενης ήδη αυτεπάγγελτης προανάκρισης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η παραγγελία της κ. Αδειλίνη έχει ως εξής:

"Εν όψει των σοβαρών επεισοδίων-εκδήλωση σκληρής "οπαδικής βίας", που έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας 7-8-2023 στη Ν. Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο της ΠΑΕ ΑΕΚ (επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα), με άγριες συμπλοκές, καταστροφές γύρω από το γήπεδο, βόμβες μολότοφ, ρόπαλα κ.λπ., με αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς, αλλά ακόμα και το θάνατο οπαδού της ΑΕΚ, παρακαλούμε, ενεργώντας στο πλαίσιο της λειτουργικής σας αρμοδιότητας, με τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς και την κατ' άρθρο 32 ΚΠΔ εποπτεία, αναλόγως, τόσο αυτής, όσο και της διενεργούμενης ήδη αυτεπάγγελτης προανάκρισης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, να μεριμνήσετε για τον ενδελεχή έλεγχο της υπόθεσης και τη σε βάθος και με πληρότητα έρευνα, καθώς και την εξαντλητική συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου αφενός μεν να εξακριβωθούν τα στοιχεία του δράστη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, αφετέρου δε να διερευνηθεί η διάπραξη και άλλων εγκλημάτων, όπως της εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 ΠΚ), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων (άρθρο 184 ΠΚ), της διατάραξης κοινής ειρήνης (άρθρο 189 ΠΚ), της έκρηξης (άρθρο 270 παρ.1), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών (άρθρο 272 ΠΚ), της επικίνδυνης και της βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρα 309, 310 ΠΚ), της συμπλοκής (άρθρο 313 ΠΚ), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 ΠΚ), της παράβασης του νόμου περί όπλων (Ν. 2168/93) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση και με τις διατάξεις του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 κ.λπ. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ως άνω πράξεων επιβάλλεται η εξάντληση κάθε νόμιμου δικονομικού μέσου συμπεριλαμβανομένων των διαλαμβανομένων στο άρθρο 254 ΚΠΔ.

Να διερευνηθεί επίσης, πώς, ενώ, σύμφωνα με τα συνημμένα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, οι Κροάτες εντοπίσθηκαν στην εθνική οδό από την ΕΛΑΣ και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, κατάφεραν να διαφύγουν και να καταφθάσουν στον τόπο του εγκλήματος. Τέλος, να μεριμνήσετε, εκτός των άλλων, για την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των ομάδων της ΠΑΕ ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League".

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, όταν πάνω από 100 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ επιτέθηκαν σε κιτρινόμαυρους οπαδούς, που βρίσκονταν σε καταστήματα της περιοχής, με αποτελέσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 22χρονος νεαρός.

Ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ που κατέληξε διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", όπου μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες και οι υπόλοιποι τραυματίες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών τα χτυπήματά που είχε δεχθεί ήταν σοβαρά και λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος δέχθηκε αρκετά χτυπήματα από μαχαίρι τα οποία ήταν σε σημεία που δεν άφησαν περισσότερα περιθώρια στους γιατρούς.

Από τα βίαια επεισόδια τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένας 17χρονος. Ειδικότερα, τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες, νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν 96 συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ (τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), όπου εξετάζονται. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται πως αν και αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγω για 22χρονο νεκρό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το ΟΠΑΠ Arena, τελικά τη ζωή του έχασε ο 29χρονος Μιχάλης Κ.

Τα βίντεο από τη στιγμή της επιδρομής σοκάρουν.

