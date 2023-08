Κ. Μητσοτάκης στο ITV: Μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο σε όσους έφυγαν λόγω των πυρκαγιών

Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών στην Ρόδο θα προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση, σε όσους τουρίστες αναγκάστηκαν να φύγουν νωρίτερα από το νησί λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Good Morning Britain του ITV, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως "η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασίες με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο" για όλους όσους τις διέκοψαν λόγω της φωτιάς.

"Η Ρόδος σήμερα είναι πιο φιλόξενη από ποτέ, το νησί έχει επιστρέψει στην κανονικότητα", δήλωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'



'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'



Greece's Prime Minister @kmitsotakis is live. pic.twitter.com/QyAFzL8jJn