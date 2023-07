Κ. Μητσοτάκης: Μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:27

"Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και τον σεβασμό μας στο Διεθνές Δίκαιο, θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τη σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών".

Στο αυριανό τετ α τετ με τον πρόεδρο Ερντογάν ήταν εστιασμένη, κατά κύριο λόγο, η δήλωση του πρωθυπουργού, με την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

"Θα έχω, όπως γνωρίζετε, την ευκαιρία να συναντηθώ αύριο κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο Ερντογάν, στην πρώτη συνάντησή μας μετά τη διπλή εκλογική μας επικράτηση. Πιστεύω ότι και οι δύο, με μία ισχυρή λαϊκή εντολή, μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε ένα διαρκές κλίμα έντασης. Έχουμε προφανώς σημαντικές διαφορές. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι, με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και τον σεβασμό μας στο Διεθνές Δίκαιο, θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τη σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. "Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και ευελπιστώ και προσβλέπω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα και να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προόδου. Βήματα προόδου τα οποία θα είναι προφανώς προς όφελος και των δύο λαών μας", πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η επανεπιβεβαίωση στις βασικές αρχές και αξίες της Συμμαχίας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ. "Θέλω να χαιρετίσω την επί της αρχής απόφαση της Τουρκίας και του προέδρου Ερντογάν να δεχθεί στους κόλπους της Συμμαχίας τη Σουηδία. Και εύχομαι πολύ σύντομα και επίσημα η φίλη Σουηδία να αποτελέσει το 32ο μέλος της Συμμαχίας μας", επεσήμανε.

Την ικανοποίησή του για το "πράσινο φως" που έλαβε η Σουηδία για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ εξέφρασε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με ανάρτησή του στο twitter.

Όπως έγραψε ο πρωθυπουργός:

"Σπουδαία νέα ότι η Σουηδία θα ενταχθεί σύντομα μαζί μας ως το 32ο μέλος της Συμμαχίας μας. Αυτό μας κάνει όλους πιο ασφαλείς και πιο δυνατούς. Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία!".

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!