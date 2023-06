Αποσύρεται από την προεκλογική μάχη ο Σπύρος Πνευματικός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:15

Την απόσυρση από την προεκλογική μάχη του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Πνευματικού ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του στον απόηχο των δηλώσεων που είχε κάνει χτες.

Όπως ανέφερε ο Κυρ. Μητσοτάκης πρόκειται για προσωπική απόφαση του Σπ. Πνευματικού, ενώ αν τυχόν εκλεγεί θα παραδώσει την έδρα του στον επόμενο στη σειρά υποψήφιο.

"Λυπάμαι για μία δήλωση που έκανε ο Σπύρος ο Πνευματικός χθες... Επικοινώνησα και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλέγει να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο ή στην επόμενη επιλαχούσα", είπε.

Σημειώνεται ότι εφόσον τα κόμματα έχουν παραδώσει τις εκλογικές τους λίστες δεν γίνεται να αλλάξει η σύνθεση των ψηφοδελτίων και ως εκ τούτου το όνομα του Σπ. Πνευματικού θα παραμείνει. Αλλά στην πράξη σημαίνει ότι τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου της ΝΔ.

Κατά τα άλλα, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν διαπραγματεύεται την καθολική πρόσβαση των πολιτών στο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στην ΝΔ δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανέναν.

"Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το εθνικό σύστημα υγείας...και ειδικά όταν μιλάμε για ένα δύσκολο θέμα όπως είναι ο καρκίνος σήμερα στη χώρα μας προσφέρουμε καλύτερες επιλογές και ακριβές θεραπείες από χώρες που έχουν ισχυρή οικονομία για την πατρίδα μας και δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανέναν ούτε δεχόμαστε αυτή η παράταξη να ταυτίζεται με πρακτικές που συνδέουν τη συνταγογράφηση μιας θεραπείας με το κόστος της".

Σημειώνεται ότι σε δηλώσεις που έκανε χτες στον ΣΚΑΙ ο Σπ. Πνευματικός είχε αναφερθεί στην οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας από την αντιμετώπιση ασθενών σε τελικά στάδια, ειδικά καρκινοπαθών, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι "πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα".

Οι δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, που δεν υποχώρησαν παρά τις διευκρινίσεις που έδωσε ο ίδιος στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, ο Σπ. Πνευματικός ανέφερε ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύθηκαν, ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη και ξεκαθάρισε ότι "ως δημόσιος λειτουργός της υγείας, όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας μου, έχω αποδείξει εμπράκτως την αγάπη μου προς τον ασθενή και την ξεκάθαρη και βαθιά πεποίθησή μου ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και αποτελεί απόλυτη αξία".

Οι δηλώσεις Πνευματικού είχαν προκαλέσει έντονη δυσφορία και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, την οποία μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, του την μετέφερε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης σε επικοινωνία που είχε μαζί του.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, το μέλος της εκλογικής επιτροπής του κόμματος Αθηνά Λινού χαρακτήρισε τη δήλωση Πνευματικού "αποκαλυπτική για το σχέδιο της ΝΔ διαλογή ασθενών ανάλογα με το κόστος θεραπείας", ενώ ανακοίνωση του κόμματος έκανε λόγο για "προσχηματική συγγνώμη Πνευματικού για να καλύψει την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για διαλογή ασθενών στο ΕΣΥ".

Σχολιάζοντας σήμερα δε την είδηση της απόσυρσης του Σπ. Πνευματικού, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι είναι "too little too late" και υποστήριξε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης "τον έθεσε εκτός μετά την τοποθέτησή μου χθες το βράδυ και τη σημερινή συνέντευξη, γιατί αποκάλυψε το σχέδιο της ΝΔ για την υγεία".

"Δεν αρκεί όμως αυτό. Kαλώ τον Κ. Μητσοτάκη να κάνουμε μια συζήτηση για τα προγράμματά μας για τη δημόσια υγεία", πρόσθεσε.