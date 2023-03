Στην Κύπρο ο Ν. Δένδιας - Τριμερής συνάντηση ΥΠΕΞ Κύπρου-Ελλάδας- Ισραήλ

Στην τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία αύριο Παρασκευή 31 Μαρτίου, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

I will attend the Trilateral Foreign Ministers meeting between #Cyprus, #Greece & #Israel on March 31st in #Nicosia. The political dialogue will focus on global challenges & shared opportunities, promoting Regional Stability, #Security & Prosperity. Partners For Our Future 🇨🇾🇬🇷🇮🇱