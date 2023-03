Στην Ολομέλεια αύριο το ν/σ για φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

Στην Ολομέλεια εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας" μετά την ψήφισή του κατά πλειοψηφία και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το σχέδιο νόμου εισάγεται στην Ολομέλεια, μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης ανάγνωσής του στην Επιτροπή, με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε της ψηφοφορίας. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ καταψήφισε.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, κλείνοντας την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή, τόνισε ότι "η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα που διευκολύνουν τους πολίτες και παράλληλα μειώνουν το οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος. Κάθε μέρα, διαμορφώνουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα που υπερβαίνει τις παθογένειες του παρελθόντος". Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, υπογράμμισε πως και "μέσα από αυτό επιβεβαιώνεται το μεταρρυθμιστικό πρόσημο των παρεμβάσεων αυτής της κυβέρνησης" καθώς "εμπεριέχονται διατάξεις που δίνουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες". Ειδικότερα, ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών "με γνώμονα την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους", με την αναβίωση των 120 δόσεων που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μην εξυπηρετούμενες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2023.

Επίσης, ο υφυπουργός είπε ότι ενεργοποιείται και ένα ευεργετικό πλαίσιο 72 δόσεων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε όσους ήταν συνεπείς μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Αποτυπώνεται "η βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει την πραγματική οικονομία μέσα από στενευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις" όπως με τις παρατάσεις σε μειωμένους και υπερμειωμένους ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες. Ανέφερε ότι εισάγονται μια σειρά διατάξεων που αφορά απλοποιήσεις διαδικασιών που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων με σκοπό την διευκόλυνση των συναλλαγών και τη μείωση και άρση διοικητικών βαρών με άμεσους ωφελούμενους του πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας με την επιστροφή και για όλο το 2023 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο ενώ όπως είπε συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης με την επέκταση και για το 2023 των κινήτρων που παρέχονται σε όσες οικονομικές οντότητες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Παρέχεται και για το 2023, η δυνατότητα της αναλογικής πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας σε οχήματα που είναι σε μερική ακινησία. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος όταν το ποσό το ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ. Αυστηροποιούνται τα μέτρα για την πάταξη της λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων. Κατέληξε λέγοντας ότι επεκτείνεται η δυνατότητα παραχώρησης με όρους της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ώστε να στηριχθούν και αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο εισηγητής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ανέφερε πως "προκαλεί κατάθλιψη το γεγονός ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν στα θετικά μέτρα τα οποία σήμερα εισηγούμαστε και τα οποία δεν θα είναι τα τελευταία". Επισήμανε ότι λόγω των εκλογών "η χώρα θα βρεθεί χωρίς σταθερή κυβέρνηση χωρίς δηλαδή, την ικανότητα να συνεχίσει να προστατεύει τους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη έναντι του πληθωριστικού κύματος" λέγοντας πως γι' αυτό η αντιπολίτευση "θα πρέπει να αλλάξει στάση και να ψηφίσει τα θετικά αυτά μέτρα, με τα οποία άλλωστε δεν διαφωνεί, αντίθετα τα ζητούσε επιμόνως και είναι εντελώς παράδοξο αν όχι σουρεαλιστικό, το να τα φέρνει η κυβέρνηση και τώρα η αντιπολίτευση να τα αρνείται!". Υπογράμμισε πως οι φορείς δεν είπαν ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι σωστά απλά ζήτησαν να γίνουν και άλλα, πράγμα που σημαίνει πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου επισήμανε πως "στην κυβέρνηση έχουν πέσει με τα μούτρα στην προπαγάνδα" και το βασικό αφήγημα της ΝΔ ως βασικό του πυρήνα έχει ότι "για όλα φταίει πάντα κάποιος άλλος, καμία αυτοκριτική για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα χρεοκόπησε και γιατί χρεοκόπησε". Σχετικά με τα ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων επισήμανε ότι η σχετική εφαρμογή είχε παρουσιαστεί τον Μάιο του 2019 και ήταν έτοιμη για αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσα σε έναν μήνα, τον Αύγουστο του 2019 την ολοκλήρωσε. Η δε, ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων, be to be είχε δημιουργηθεί με το άρθρο 69 του Ν. 4446 του 2017, σημείωσε.

Αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, η κ. Παπανάτσου είπε ότι "δεν θα έβλαπτε λίγη ενσυναίσθηση και να είναι η κυβέρνηση λίγο μετρημένη σε αυτά που λέει". Παρατήρησε πως "η απάντηση της κυβέρνησης για τα χρέη των πολιτών είναι η μερική αναβίωση της ρύθμισης των 120 και 100 δόσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για περιορισμένες και ανεπαρκείς ρυθμίσεις οφειλών, σε μια περίοδο κρίσης και συσσωρευμένων οφειλών". Σημείωσε ότι το πλαίσιο όπως διαμορφώνεται "είναι αναποτελεσματικό και θα είναι πολύ δύσκολο για τους οφειλέτες να ανταποκριθούν". Τόνισε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενοποιήσεις χρεών, μερική διαγραφή των χρεών της πανδημίας και νέα συνολική ρύθμιση, πάντα σε συσχέτιση με την αλλαγή του πτωχευτικού νόμου". Χαρακτήρισε προεκλογικό το εφάπαξ επίδομα στους συνταξιούχους που δίνει η κυβέρνηση λόγω της προσωπικής διαφοράς για όσους δεν έλαβαν φέτος την αύξηση στα 7,75%. "Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για μόνιμη αποκατάσταση της αδικίας προσωπικής διαφοράς. Την επαναφορά της μόνιμης 13ης σύνταξης και της απόδοσης των αναδρομικών που στερήθηκαν οι συνταξιούχοι εξαιτίας του εμπαιγμού της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ζητά να ανέβει το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ για τους συνταξιούχους. Διαφώνησε με την άρση της παραχώρησης του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας στην ΕΡΤ", δήλωσε.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, ανέφερε πως εμμένει στις παρατηρήσεις που έχει κάνει επί της Αρχής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και θα τοποθετηθεί εκτενώς αύριο στην Ολομέλεια.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, κατά τη δεύτερη ανάγνωση παρουσίασε την τροπολογία που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική της ομάδα για την ακύρωση της χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο χώρο των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που είχε νομοθετηθεί με τον ν. 4949/2022. Καθώς όπως είπε έχει γίνει γνωστή η πρόθεση της ιδιοκτησίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά να προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκτασης για σταθμό LNG και την ηλεκτροπαραγωγή μέσω αυτού του καυσίμου. Τόνισε πως ο λαός της περιοχής, εύλογα, ανησυχεί και κινητοποιείται όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην περιοχή, από τη χωροθέτηση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και την ανάπτυξη της σχετικής μονάδας παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται είπε για μια ακόμα υποβάθμιση της ήδη πολύ επιβαρυμένη περιοχή. Και κατέστησε την κυβέρνηση υπεύθυνη και θα έχει στο ακέραιο όπως είπε την ευθύνη ενός τέτοιου κινδύνου. Εμείς, είπε "δε μπορούμε να περιμένουμε ακόμα ένα έγκλημα στον βωμό του κέρδους για να ακούμε εκ των υστέρων τις υποκριτικές σας συγγνώμες".

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος χαρακτήρισε προεκλογικού χαρακτήρα το νομοσχέδιο με παροχές από την κυβέρνηση για να υφαρπάξουν τις ψήφους των πολιτών. Τόνισε πως "οι περισσότερες διατάξεις είναι σκανδαλώδεις και προς όφελος συγκεκριμένων". Μεταξύ άλλων, διαφώνησε με την στόχευση των διατάξεων που αφορούν την ΛΑΡΚΟ και για την συνέχιση της πολιτικής μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Χαρακτήρισε αναποτελεσματικές τις επιδοματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης και τις μειώσεις του ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά. Ο αγροτικός τομέας, ανέφερε, έχει μείνει χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση και οι επιστροφές του ΕΦΚ δεν επαρκούν. Σχετικά με τις μειώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων, ανέφερε ότι συνεχίζεται να προωθείται το real estate κάτι που δεν είναι υγιές. Δήλωσε αρνητικός στις φορολογικές διατάξεις που εισάγονται και αφορούν τις δηλώσεις εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός ήταν και σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις διασυνδέσεις των POS καθώς όπως είπε υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι όπως έχει δείξει η πρακτική.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης, επέμεινε στην καταψήφιση επί της Αρχής του νομοσχεδίου λέγοντας πως "είναι ένα σχέδιο νόμου "σκούπα", λίγο πριν τις εκλογές με πολύ στενά χρονοδιαγράμματα που παραπέμπουν σε μνημονιακές τακτικές". Υποστήριξε ότι εάν και το νομοσχέδιο προσπαθεί "δήθεν, να ρυθμίσει το εκρηκτικό ιδιωτικό χρέος δεν το επιτυγχάνει, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των οφειλετών είτε δε θα μπορέσει να ενταχθεί στις ρυθμίσεις ή ακόμη κι αν ενταχθεί, θα χάσει τη δυνατότητα αυτή όπως ανέφεραν και η ΓΣΕΒΕΕ και ο ΠΟΦΕΕ". Δημιουργείτε είπε "μια ψεύτικη εικόνα για την ελληνική οικονομία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αν και γνωρίζετε κατά βάθος ότι αυτό δεν ισχύει". Ανέφερε πως οι λογιστές είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο αυτό και περίπλοκο έργο που δημιουργείται. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στην ΕΕ που να διαθέτει πλαίσιο ρυθμίσεων 72 και 120 δόσεων καθώς δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει ζήσει την μνημονιακή τραγωδία που έζησε η Ελλάδα με ευθύνη των κυβερνήσεων της.

Βουλευτικές τροπολογίες

Στο σχέδιο νόμου, έως την λήξη της επεξεργασίας του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, έχουν εμπροθέσμως κατατεθεί πέντε βουλευτικές τροπολογίες. Ειδικότερα, δύο από τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Βλάχο που αφορούν την "Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για τους Αμπελουργούς/ Αγροτικούς Συνεταιρισμούς" και "Ρύθμιση απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, που αγοράστηκαν πριν το Σύνταγμα του 1975 έως την 29.12.1979 (έναρξη ισχύος του Ν. 998/1979)". Μια τροπολογία έχει καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας για την "Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος ακινήτου (του παραθαλάσσιου Κάμπινγκ της Κουρούτας) στο Δήμο Ήλιδας του Νομού Ηλείας". Μια τροπολογία που συνυπογράφουν έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με πρώτη υπογράφουσα την γενική γραμματέα της ΚΟ Ευαγγελία Λιακούλη με θέμα "Βασικός Μισθός, Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων". Επίσης, έχει κατατεθεί και μια τροπολογία που συνυπογράφουν επτά βουλευτές του ΚΚΕ με πρώτη υπογράφουσα την Μαρία Κομνηνάκα για την "Ακύρωση χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο χώρο των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την ακύρωση της πώλησης της έκτασης της προβλήτας 4 με απόδοσή της χρήσης της στο λαό της περιοχής".