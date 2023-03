Φον Ντερ Λάιεν προς Κ. Μητσοτάκη: Ειδικοί της ΕΕ για τον σιδηρόδρομο στην Αθήνα εντός της εβδομάδας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.48

Συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω Twitter.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την κ. Φον Ντερ Λάιεν, ζήτησε τεχνική υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος και να βελτιωθεί στο πεδίο της ασφάλειας.

Ειδικοί της Κομισιόν και του Οργανισμού της ΕΕ για τους Σιδηροδρόμους (ERA) θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, τονίζει ακόμη η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

"Η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι υπέρτατης σημασίας", καταλήγει.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety. Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens. Rail safety is paramount.

Ο Πρωθυπουργός απάντησε, επίσης μέσω Twitter, ευχαριστώντας την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχεία και άμεση ανταπόκρισή της στο ελληνικό αίτημα.

"Είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμούς πόρους. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους εταίρους μας για βοήθεια", σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Thank you dear @vonderleyen for your swift response to our request. We are determined to mobilize all resources available. We are glad we can count on our European partners for assistance. https://t.co/ILFq02QZpl