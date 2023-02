Προσγειώθηκε στην Τουρκία ο Ν. Δένδιας - Με θερμή αγκαλιά τον υποδέχθηκε ο Τσαβούσογλου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:59

Με ένα θερμό εναγκαλισμό υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο αεροδρόμιο των Αδάνων, λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερα με προορισμό τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, στην επαρχία Χατάι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνοδευόμενος από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί σε περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο Ν. Δένδιας θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξετασθούν τρόποι περαιτέρω συνδρομής εκ μέρους της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στην Τουρκία και στη Συρία.

Σημειώνεται πως παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης έχει αναλάβει τον συντονισμό φορέων και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στις προσπάθεις συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu



