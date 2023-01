Δ. Κουτσούμπας-Πρόταση δυσπιστίας: Η πραγματική μομφή που σας πονάει είναι μέσα στους αγώνες του λαού

"Η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της ΝΔ είναι δεδομένη και διαρκής. Αφορά το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων, όπως και το σύνολο των πολιτικών επιλογών της που συσσωρεύουν προβλήματα στις πλάτες του λαού" τόνισε στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. "Αυτή τη μομφή το ΚΚΕ δεν περίμενε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να την εκφράσει, αντίθετα τη μομφή του το ΚΚΕ την εκφράζει ασταμάτητα εδώ και τέσσερα χρόνια και μέσα στη Βουλή αποκαλύπτοντας και καταψηφίζοντας τα αντιλαϊκά νομοσχέδια της ΝΔ τα μισά από τα οποία έχουν περάσει με τη συναίνεση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Την εκφράζει κυρίως μέσα από τον καθημερινό αγώνα σε όλη τη χώρα παντού όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής" πρόσθεσε.

Για την "υπόθεση των παρακολουθήσεων" επέρριψε μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά στον πρωθυπουργό και υπογράμμισε ότι "η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκη οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για μια προς μία τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους". Σημειώνοντας ότι "τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και ζητούν απαντήσεις", τόνισε "σε ό,τι μας αφορά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα τις δώσετε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να τις απαιτούμε".

Είπε ότι κανείς δεν πρόκειται να αποφύγει την απόδοση ευθυνών, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ "που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο του βούρκου των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψης", ενώ παρέθεσε και τους νόμους που ψηφίστηκαν βάσει του πλαισίου αυτού.

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι κανείς τους δεν ακουμπάει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και δεν λένε τίποτα για τους "νόμους, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν υποκλοπές και παρακολουθήσεις σύμφωνα με το δόγμα "ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων" και παραμένουν κάτω από το χαλί".

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι "όλοι μαζί, υπερασπίζεστε την "κανονικότητα" των παρακολουθήσεων και προσπαθείτε τελικά να βγάλετε λάδι το κράτος, την ΕΥΠ". Αναφερόμενος στις "υποκλοπές" στο τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι έχουν προκύψει και νέα στοιχεία τα οποία "επιβεβαιώνουν την προσπάθεια μηχανισμών με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων να παρακολουθήσουν τη δράση του ΚΚΕ".

Σημείωσε ότι τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ό,τι μπορούσαν για "να θαφτεί ακόμα πιο βαθιά στο μαύρο σκοτάδι η υπόθεση του ΚΚΕ" και πρόσθεσε ότι παρά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ στους εισαγγελείς, στα μέλη των ομάδων της ΑΔΑΕ και της Κρατικής Ασφάλειας που χειρίστηκαν την υπόθεση, δεν πήρε απαντήσεις.

Επισημαίνοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας και το αδίκημα έχει καταστεί πλημμέλημα, σημείωσε "κάπου εδώ πρέπει να αναζητηθεί και λόγος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ την "έκανε με ελαφρά πηδηματάκια" από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής", υπενθύμισε ότι οι παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ συνεχίστηκαν και επί κυβέρνησης ΝΔ και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ "σαν συνέχεια που είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνέχισε το θάψιμο της αλήθειας" ενώ "διατήρησε την αλλαγή του αδικήματος σε πλημμέλημα".

"Μομφή στη κυβέρνηση της ΝΔ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μομφή όμως και για όλα τα υπόλοιπα, ακρίβεια, μισθούς και συντάξεις που παραμένουν στον πάτο, εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν έχουν τελειωμό οι λόγοι που το ΚΚΕ καταθέτει μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ" τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

"Άλλωστε, όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ (το ΚΚΕ) δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο να μέμφεται, να αντιπαλεύει την αντιλαϊκή της πολιτική, τα νομοθετήματα και τις εχθρικές για τον λαό μας και τη νεολαία επιλογές της.

Δεν σταματήσαμε ούτε τις περιόδους, που όλες οι φωνές του συστήματος ενωμένες έλεγαν ότι "δεν είναι τώρα η ώρα για αγώνες και διεκδικήσεις" και καλούσαν τον λαό να κάνει υπομονή, να δείξει εμπιστοσύνη στο εχθρικό για τα συμφέροντά του κράτος, μέχρι να περάσουν δήθεν τα δύσκολα, τα οποία όμως δεν περνάνε ποτέ, αντίθετα συσσωρεύονται" πρόσθεσε και επισήμανε, παραθέτοντας γεγονότα, την στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είπε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "δίνει συγχωροχάρτι στη ΝΔ, στο σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του και στο διαφθορείο της ΕΕ" εκτός "αν υπάρχουν άλλα σενάρια για να εξηγηθεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, εκτός αν υπάρχουν άλλα σχέδια και άλλες διεργασίες για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με τμήματα της ΝΔ ή και με την ίδια τη ΝΔ χωρίς τον Μητσοτάκη".

Ανέφερε ότι όσα σκάνδαλα βγαίνουν στη φόρα ενδιαφέρουν, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μόνο μέχρι το σημείο που υπηρετούν τις εκλογικές τους σκοπιμότητες και τους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες τους "για να κρύβονται οι στρατηγικές συγκλίσεις και κυρίως για να μένει στο απυρόβλητο η νόμιμη, θεσμοθετημένη ληστεία σε βάρος του λαού που είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων".

Ανατρέχοντας, με στοιχεία, στα γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας, με τις εναλλαγές με διάφορα σχήματα κυβερνήσεων, σημείωσε ότι "η κάθε επόμενη κυβέρνηση ήταν χειρότερη από την προηγούμενη" και αυτό "προκύπτει από το αντικειμενικό γεγονός ότι κάθε καινούργια κυβέρνηση είναι κομμάτι μιας αντιλαϊκής σκυταλοδρομίας, πατάει πάνω στο αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων και χτίζει πάνω σ' αυτό".

"Σήμερα μετά από όσα ζήσαμε το κρίσιμο δίλημμα για το λαό είναι να επιλέξει ανάμεσα στην αδικία που γίνεται με περισσότερο κυνισμό και στην αδικία που γίνεται με "πόνο ψυχής" ή να ξεμπερδεύει οριστικά και αμετάκλητα με αυτή την αδικία; Το δίλημμα είναι να επιλέξει ανάμεσα στο αντιλαϊκό Know how του κ. Μητσοτάκη και στο how do της εξαπάτησης του κ. Τσίπρα ή να πάρει την υπόθεση στα χέρια του;" τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι οι διαφορές του ΚΚΕ με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα "δεν είναι μόνο πολιτικές και ιδεολογικές αλλά και αξιακές" και έφερε ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στη νεολαία την οποία αντιμετωπίζουν "σαν κουκιά και τους πλασάρεστε σαν "εργολάβοι λύσεων" για τα προβλήματά τους".

Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ απευθύνεται στη νεολαία λέγοντάς της πως "σωτήρες από τα πάνω για τα προβλήματά της δεν υπάρχουν και να γυρίσει την πλάτη σε όσους της λένε ότι είναι δύσκολο να πάρει τη ζωή της στα χέρια της".

"Εμείς της λέμε ότι μπορεί να το κάνει με τους αγώνες της, με τη συλλογική δράση, χέρι-χέρι με πολλούς άλλους και με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Αυτό λέμε καθαρά και σε όλους όσοι δεν εμπιστεύονται τα συστημικά κόμματα, τα κόμματα που κυβέρνησαν, τα κόμματα που συμφωνούν με αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας και κατανοούν ότι μέσα στα όρια αυτού του συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει οριστική και πραγματική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους και γνωρίζουν πως και οι δυο σας (ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ) μοιράζεστε τις ίδιες δεσμεύσεις, που με πιθανές παραλλαγές θα υλοποιήσετε την επόμενη μέρα, απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, στους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας αλλά και σε ξένους ανταγωνιστές τους, στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ" είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

"Αυτοί απαντούν "κανένας από τους δύο" και καλά κάνουν. Όμως το κρίσιμο σήμερα είναι αυτό που λένε όλο και περισσότεροι πως κανένας από τους δύο δεν μπορεί να δώσει λύση στα αδιέξοδα του λαού, πως η πάλη μας πρέπει να μετατραπεί στην πράξη σε αυτό που λέει το σύνθημα ότι "μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό" στο δρόμο της ανατροπής και της σύγκρουσης. Σε αυτή την υπόθεση πρωτοστατεί το ΚΚΕ και γι' αυτή την προοπτική καταθέτει όλες του τις δυνάμεις και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή" είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και κατέληξε στην ομιλία του:

"Μομφή, λοιπόν, στην κυβέρνηση της ΝΔ, όμως η πραγματική μομφή, αυτή που σας πονάει πιο πολύ -και το ξέρουμε- είναι μέσα στους αγώνες του λαού μας. Κι αυτή τη μομφή την καταθέτει καθημερινά, με συνέπεια, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και θα συνεχίσει να το κάνει και μετά τις επόμενες εκλογές.

Όταν όλοι οι άλλοι πιθανόν θα τρώτε και θα πίνετε, όχι "στην υγειά της αχάριστης" ή "στην υγειά της επόμενης", που λέει και το λαϊκό άσμα, αλλά ξεζουμίζοντας πάλι τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους της χώρας, τις λαϊκές οικογένειες που θα συνεχίσουν να υποφέρουν και θα ζητούν το αποκούμπι τους. Το ΚΚΕ θα είναι πάλι εδώ, θα είναι εκεί, μαζί τους".

