Αλ. Τσίπρας: Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Λούλα

Την πλήρη αλληλεγγύη του στον Πρόεδρο Λούλα και στήριξη στη δημοκρατία "που απειλείται για άλλη μια φορά από τις οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς", εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογραμμίζει ότι "η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αμέσως την προσπάθεια ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών στη Βραζιλία".

Αναλυτικά η ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο κ. Τσίπρας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter:

"Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Λούλα και στήριξη στη δημοκρατία που απειλείται για άλλη μια φορά από τις οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αμέσως την προσπάθεια ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών στη Βραζιλία".

Full solidarity to President Lula and support for democracy which is threatened once again by the organized forces of the extreme right. The int'l community must immediately condemn the attempt to overthrow the elected President and undermine democratic institutions in Brazil.