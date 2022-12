Τηλεφωνική επικοινωνία Κ. Μητσοτάκη με τον Β. Ζελένσκι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.27

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Παρασκευής τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να μεταφέρει τις ευχές του για το νέο έτος στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ενδιαφέρον του για την κατάσταση των Ελλήνων της Ουκρανίας, ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς τη χώρα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ουκρανία στο μέλλον.

Σε tweet του, από την πλευρά του, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ανέφερε: "Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον ευχαρίστησα για τις θερμές ευχές του προς τον ουκρανικό λαό και την αμυντική υποστήριξη τον τρέχοντα χρόνο. Έλαβα διαβεβαιώσεις ότι το ίδιο επίπεδο στήριξης θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος. Εξετάσαμε επίσης κοινές δραστηριότητες".

I spoke with Prime Minister of Greece @kmitsotakis by phone. I thanked for the warm wishes for the Ukrainian people and for the defense support in the current year. I was assured of the same level of support in the next one. We've outlined joint activities.