K. Μητσοτάκης στο podcast του προέδρου της Microsoft: Προσδοκούμε ισχυρή ανάπτυξη το 2023

Καλεσμένος του podcast "Tools and Weapons" του προέδρου της Microsoft Μπραντ Σμιθ βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της συζήτησής τους μίλησαν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στη χώρα μας λόγω της οικονομικής ανάκαμψης που συντελείται μετά από μια δεκαετία ύφεσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και όπως επεσήμανε εισαγωγικά ο Μπραντ Σμιθ, για "τη φιλοδοξία της Ελλάδας να συντηρήσει, με ψηφιακά εργαλεία, αρχαίους χώρους πολιτισμού και για την προσπάθεια που χρειάζεται ώστε να προστατευτεί μία από τις παλαιότερες και καλύτερες συνεισφορές της Ελλάδας: η ίδια η δημοκρατία".

Democracy, philosophy, the Olympics: Greece has a rich and fascinating history. But by no means is it a nation stuck in the past.



In #ToolsAndWeapons with @kmitsotakis, we discuss how Greece is fully embracing digital technology in the 21st century. https://t.co/hNrigSRUpw