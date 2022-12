Qatargate: Στη φυλακή για ακόμη ένα μήνα οι Τζόρτζι και Παντσέρι - Στις 22 Δεκεμβρίου η απόφαση για την Εύα Καϊλή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:52

Την παράταση της κράτησης του συζύγου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, καθώς και του πρώην ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος φέρεται ως "εγκέφαλος" του σκανδάλου διαφθοράς που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διέταξε η εισαγγελία του Βελγίου.

Την παράταση της κράτησης του Φραντσέσκο Τζιόρτζι επιβεβαίωσε και ο ο συνήγορός του στο Γαλλικό Πρακτορείο. "Το προδικαστικό τμήμα μόλις επιβεβαίωσε την κράτηση του κ. Τζόρτζι για έναν μήνα", διευκρίνισε ο δικηγόρος Πιερ Μονβίλ.

Όσον αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο, Νίκολο Φίγκα-Ταλαμάγκα, Διευθυντή της ΜΚΟ, "No Peace Without Justice", δόθηκε εντολή να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και βραχιολάκι.

Η ανακοίνωση της Βελγικής εισαγγελίας αναφέρει:

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τρία άτομα εμφανίστηκαν σήμερα το απόγευμα ενώπιον των προεδρικών τμημάτων του Πρωτοδικείου Βρυξελλών.

Με διαταγή του σήμερα το απόγευμα, το προεδρικό τμήμα επιβεβαίωσε την προφυλάκιση των: F.G. και P.P.

Ο N.F-T. παραμένει επίσης υπό κράτηση αλλά με τους όρους του ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Η κατηγορούμενη Ε.Κ δεν έδωσε το παρών στη σημερινή συνεδρίαση, αφού ζήτησε αναβολή. Αυτή θα εμφανιστεί στις 22 Δεκεμβρίου.

Εάν ασκήσουν έφεση κατά αυτής της απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστούν ενώπιον του Κατηγορητικού Τμήματος στο Εφετείο των Βρυξελλών εντός 15 ημερών.

Καταλήγοντας, η εισαγγελία επισημαίνει ότι "προς όφελος της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Τα ΜΜΕ θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύπου".

Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε νωρίτερα, σύμφωνα με το βελγικό RTL, η λήψη της απόφασης του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες για το αν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή θα παραμείνει προφυλακισμένη ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της για το Qatargate. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η Εύα Καϊλή δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία και παραμένει στη φυλακή.

Ο δημοσιογράφος Jack Parrock, που καλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ, ανέφερε νωρίτερα: "Η Εύα Καϊλή δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο σήμερα, αλλά οι 3 συγκατηγορούμενοί της ήταν εδώ, σύμφωνα με έναν από τους δικηγόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση. Είχε ζητήσει αναβολή και η ακρόασή της θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου. Καμία εξήγηση για το γιατί".

