Καθαιρέθηκε η Εύα Καϊλή από την αντιπροεδρία του Ευρωκοινοβουλίου (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.59

Στην καθαίρεση της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή από τη θέση της μίας εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα την Τρίτη, προχώρησε η Ολομέλεια του σώματος λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.