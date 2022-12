Qatar Gate: Ένταλμα σύλληψης για την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της - Eλεύθερος ο πατέρας της

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:17

Η βελγική εισαγγελία ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Όπως αναφέρει η ίδια ενημέρωση δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.

Να σημειωθεί πως η ανακοίνωση δεν έκανε συγκεκριμένη αναφορά στο ποια άτομα συνελήφθησαν ή αφέθηκαν ελεύθερα.

To γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP επικαλούμενο μια δικαστική πηγή μετέδωσε πως η Εύα Καϊλή είναι μία εκ των τεσσάρων συλληφθέντων. Την πληροφορία μετέδωσε και η βελγική εφημερίδα L' Echo.

#BREAKING Greek MEP Eva Kaili among four held in graft probe: judicial source pic.twitter.com/Z4cuH1Wr4s