Κατεπείγουσα επιστολή Μηταράκη - Να επέμβει η Κομισιόν για τη μετεγκατάσταση των 400 μεταναστών

Κατεπείγουσα επιστολή απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επέμβει άμεσα έτσι ώστε να υπάρχει έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες πρώτες υποδοχής για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Με αφορμή το ναυάγιο νοτίως της Κρήτης στο οποίο σύμφωνα με τις αναφορές εμπλέκονται 400 μετανάστες, ο κ. Μηταράκης επισημαίνει στους παραλήπτες της επιστολής κ.κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία Ίλβα Γιόχανσον, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής στην ΕΕ δεν είναι εφικτό να σηκώνουν αυτές, το ολοένα αυξανόμενο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης το οποίο είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επισημάνει την νέα τακτική των λαθροδιακινητών να επιχειρούν να μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα πλοία, ενώ παράλληλα έχει τονίσει πως πρέπει συλλογικά να δράσει η ΕΕ έτσι ώστε να αποφευχθούν αυτές οι επιχειρήσεις καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Ο κ. Μηταράκης τέλος, επισημαίνει ότι "ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως και να συντονίσει μια πρωτοβουλία μετεγκατάστασης" αναφορικά στην συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα μοιράζεται δικαίως μεταξύ των κρατών μελών."

Άτυπη μετάφραση της επιστολής του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

"Αγαπητέ Μαργαρίτη, Aγαπητή Ylva,

Σας γράφω προκειμένου να σας επιστήσω την προσοχή σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διεξήχθη από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανοικτά των νοτίων ακτών της Κρήτης.

Το εν λόγω αλιευτικό σκάφος μήκους 30 μέτρων έπλεε στην ανοιχτή θάλασσα εντός της ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 400 μετανάστες. Το σκάφος παρακολουθούνταν ήδη από το Λιμενικό καθώς έπλεε με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα αλλά δεν ζήτησε βοήθεια στην αρχή. Το σήμα κινδύνου ήρθε αφότου το σκάφος άρχισε να παίρνει νερό. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με τη σημαία ή το λιμάνι προέλευσης. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Όλοι οι επιβάτες είναι πλέον ασφαλείς σε λιμάνι της Κρήτης.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή στον νέο τρόπο δράσης των λαθροδιακινητών που χρησιμοποιούν μεγαλύτερα πλοία και προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη και έχει τονίσει ότι πρέπει να δράσουμε συλλογικά για να αποτρέψουμε αυτού του είδους τη διακίνηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών.

Δεν μπορεί να αναμένεται από τις χώρες πρώτης υποδοχής να επωμίζονται ένα ολοένα αυξανόμενο βάρος δυσανάλογο με τις αντίστοιχες ικανότητές τους. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να παρέχει άμεση και απτή αλληλεγγύη, σε πολύ ταχύτερα χρονοδιαγράμματα και σε μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς που έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως και να συντονίσει μια πρωτοβουλία μετεγκατάστασης αναφορικά με την συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, διασφαλίζοντας ότι η ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα κατανέμεται δίκαια μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως συνέβη με άλλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Παραμένω στη διάθεσή σας."

Το κείμενο της επιστολής στα αγγλικά:

"Dear Margaritis, Dear Ylva,

I am writing to you in order to bring to your attention a SAR operation which was undertaken by the Hellenic Coast Guard off the south coast of Crete.

The vessel in question sent a distress signal via the Emergency Communication number 112 today, around at 01:00 am, while approximately 15 nautical miles south of Crete. The vessel, a 30-meter fishing vessel, was sailing on the high seas, within the Greek SAR region. According to the information made available thus far, there are approximately 400 migrants onboard. The vessel was already being monitored by the Coast Guard as it was sailing at an extremely low speed but did not request assistance at first. The distress signal came after the vessel started taking on water. There is no information relating to the flag or the port of origin yet. We will provide further information as soon as it becomes available.

All passengers are now safe at a port in Crete.

Greece has repeatedly drawn attention to the new modus operandi of migrant smugglers employing larger vessels and trying to cross to Europe and has stressed the point that we need to collectively act in order to prevent this type of trafficking activity that puts the lives of migrants at risk.

First reception countries cannot be expected to shoulder an ever-increasing burden out of proportion to their respective capacities. Europe must prove that it is in a position to provide immediate and tangible solidarity, in far speedier timeframes and in higher numbers than the ones we have witnessed thus far.

In light of the above, we ask the Commission to immediately undertake and coordinate a relocation initiative in response to this SAR operation, ensuring the responsibility, in saving lives at sea, is fairly shared among Member States.

As has been the case with other SAR operation in the Mediterranean Sea.

I remain at your disposal.”