Κ. Μητσοτάκης για Economist Intelligence: Αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία

Την ικανοποίησή του για την ανοδική πορεία της Ελλάδας στην διεθνή κατάταξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως καταγράφεται σε έκθεση του Economist Intelligence, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με εν λόγω κατάταξη, η Ελλάδα κατάγραψε την πιο έντονα ανοδική πορεία κερδίζοντας 16 θέσεις, την ώρα που δεύτερη χώρα ήταν το Κατάρ με 11.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Κ. Μητσοτάκης έγραψε σε ανάρτησή του:

"Πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία. Πιστεύουμε στη μετατροπή της Ελλάδας σε μια φιλική προς τις επιχειρήσεις χώρα που θα προσελκύσει περαιτέρω ξένες επενδύσεις. Αν και πρέπει να γίνουν περισσότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο".

