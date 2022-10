Κ. Μητσοτάκης για έκρηξη σε τουρκικό ορυχείο: Η Ελλάδα έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:14

"Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων" αναφέρει σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία.

Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το εξής: "Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors".

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή προς τις τουρκικές αρχές, λόγω του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Bartin, εξέφρασε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Χρήστος Στυλιανίδης, σε επικοινωνία που είχε με τον πρέσβη της Τουρκίας στη χώρα μας, Burak Özügergin, σε συνεννόηση και κατόπιν σχετικών οδηγιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε συλλυπητήρια προς τον πρέσβη της Τουρκίας για το πολύνεκρο δυστύχημα και την αμέριστη συμπαράσταση των ελληνικών αρχών προς τους συγγενείς των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε να τελειώσει αίσια και σύντομα η δοκιμασία αυτή για τους εγκλωβισμένους ανθρακωρύχους. "Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε μέσο", ανέφερε ο υπουργός.

Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για το τραγικό δυστύχημα

Βαθύτατη θλίψη για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Εξάλλου, γνωστοποιεί πως εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Επίσης, συλλυπητήρια για το τραγικό εργατικό δυστύχημα και ευχές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις έρευνες διάσωσης, εκφράζει μέσω Twitter η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Επισημαίνει ακόμα πως "η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των μεταλλωρύχων που έχασαν τη ζωή τους και εκφράζει τις καλύτερες ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία αυξήθηκε σε 40 ανέφερε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών. Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Συλλυπητήρια ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της, καθώς και του ελληνικού λαού, στις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης έκρηξης σε ανθρακωρυχείο της Τουρκίας.

Με ανάρτηση στο Τwitter η κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι "ελπίζουμε να διασωθούν οι παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες".