Οπαδός της "Γαλάζιας πατρίδας" ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα

Με απόφαση που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, στην Αθήνα διορίζεται πρέσβης ο Τσαγατάι Ερτζιγές, πρώην γενικός διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας στο τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ο 57χρονος Ερτζιγές έχει συμμετάσχει και στις διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θεωρείται από τους σχεδιαστές της πολιτικής της Άγκυρας στην αποκαλούμενη ‘Γαλάζια Πατρίδα’.

Το 1988 εισήλθε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και συγκεκριμένα στο Ελληνικό Τμήμα και στη συνέχεια κατείχε διάφορες θέσεις. Έγινε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ναυτιλίας-Αεροπορίας, έγινε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας με έδρα το Μόντρεαλ την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και ξεκίνησε τα καθήκοντά του ως Πρέσβης της Βηρυτού στις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Υπηρέτησε ως πρεσβευτής στη Βηρυτό μέχρι τις 8 Απριλίου 2018.

Υπήρξε μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το Κυπριακό το 2004 και στις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα.

Από τον Δεκέμβριο του 2018, ήταν Γενικός Διευθυντής των υπηρεσιών Κύπρου-Ελλάδας, Ναυτιλίας-Αεροπορίας και Συνόρων.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.

Ενα από τα τελευταία tweets που ανέβασε ο νέος πρέσβης στην Αθήνα, και αφορά την επιστολή στον ΟΗΕ της Αγκυρας, επιστολή- απάντηση της Τουρκίας στην Ελλάδα, για το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών.



🇹🇷’s 3rd letter to UN - 17 Sept. 2022 - on 🇬🇷’s continuing persistent material breach of her treaty obligations concerning the demilitarized status of islands.#internationallaw #Sovereignty #Demilitarization #Opposability #ICJ https://t.co/DZHO90LBzX