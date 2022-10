Κ. Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν στο φυσικό αέριο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.55

Σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, να εξεταστεί η επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στο TTF ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.