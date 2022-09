Τουρκία κατά ΝΑΤΟ για διαγραφή tweet: Κερδίσαμε το 1922 κι αυτό δεν αλλάζει

Για "απαράδεκτο γεγονός" κάνει λόγο η Άγκυρα, με αφορμή τη διαγραφή του tweet από το ΝΑΤΟ με τα "συγχαρητήρια" στην Τουρκία για τη νίκη της στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922, που σήμανε τη Μικρασιατική Καταστροφή, για το οποίο είχε εκδώσει και διάβημα η Αθήνα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορεί τη Συμμαχία πως "παραδόθηκε στην εγωιστική και κακομαθημένη συμπεριφορά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ".

"Η επίσημη ονομασία που δόθηκε στις 30 Αυγούστου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ''Ημέρα της Νίκης και Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων''. Αυτή είναι η βούληση του έθνους μας και δεν μπορεί να αλλάξει. Είτε γράφεται η Ημέρα της Νίκης είτε όχι, το γεγονός ότι κερδίσαμε τη νίκη το 1922 δεν μπορεί να αλλάξει", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Άγκυρα επαναφέρει τον ισχυρισμό περί "κλειδώματος" τουρκικού F-16 από ελληνικά ραντάρ και κάνει επίθεση στη χώρα μας λέγοντας ότι έχει πλήξει πολύ την ταυτότητα και το κύρος του ΝΑΤΟ.

It is unacceptable for NATO Allied Land Command (LANDCOM) to delete the social media post celebrating the August 30 Victory and Turkish Armed Forces Day by giving up its will upon a selfish and spoiled attitude of another NATO member. pic.twitter.com/nYsHfGwOti