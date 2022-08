Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ για τους S-300 - Τραβάει το σχοινί η Άγκυρα

Σε μία νέα πρόκληση προχωράει η Άγκυρα, θέλοντας να δώσει διάσταση στην υποτιθέμενη χρησιμοποίηση των ελληνικών S-300 από την Αθήνα, κατά τουρκικών μαχητικών F-16 πάνω από το Αιγαίο.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, η Τουρκία θα καταθέσει στοιχεία στο ΝΑΤΟ, τα οποία σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, αποδεικνύουν την "παρενόχληση τουρκικών μαχητικών από ελληνικούς S-300".

#BREAKING Türkiye to submit radar logs to NATO, allies, showing Aug. 23 harassment by Greek S-300s against Turkish F-16 jets during mission in int'l airspace, according to sources pic.twitter.com/p4D87lzN4K