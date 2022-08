Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα συνυπογράφει κάθε προσπάθεια που κατατείνει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα

"Η Ελλάδα πάντοτε συνυπογράφει κάθε προσπάθεια που κατατείνει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, εξού και η παρουσία μας σήμερα εδώ", ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του σε Έλληνες δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του στο "2022 Bled Strategic Forum" στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

Όπως σημείωσε στο Μπλεντ βρίσκονται περισσότεροι από 25 υπουργοί Εξωτερικών για να συζητηθούν μία σειρά από θέματα πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

"Καταρχήν, τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως αυτές εξελίσσονται, αλλά και, μάλιστα, ενόψει του χειμώνα", επεσήμανε.

"Τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την τεράστια πρόκληση που συνιστά η κλιματική αλλαγή. Μετά μάλιστα από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου για το Κλίμα Τζον Κέρι στην Αθήνα, την ανάληψη της διοργάνωσης από την Ελλάδα του "Οur Ocean Conference" το 2024 για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς και στις θάλασσες".

"Αλλά, επίσης, και τα ζητήματα παραπληροφόρησης και, γενικά, όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα τόσο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο", πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του "2022 Bled Strategic Forum" που πραγματοποιείται στο Μπλεντ της Σλοβενίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

