Ν. Χαρδαλιάς από Καστελλόριζο: Η πίστη μας στις νομικές μας θέσεις είναι απόλυτη

Η πίστη μας στις νομικές μας θέσεις είναι απόλυτη, οι ισχυρές μας συμμαχίες είναι πασίδηλες, η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας αδιαμφισβήτητη. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, που συμμετείχε, σήμερα Πέμπτη 21 Ιουλίου, ως ομιλητής στο συνέδριο που διοργάνωσε η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού με θέμα "το Δίκαιο της Θάλασσας" στο Καστελλόριζο.

"Αυτή η κυβέρνηση", συμπλήρωσε, "έχει υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, συνδυάζοντας την πάγια προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο με την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που είχαν μείνει επί καιρό ανενεργά".

"Το Καστελλόριζο", είπε ο Ν. Χαρδαλιάς, "είναι γεωγραφικά τοποθετημένο σε μία περιοχή, όπου το διακύβευμα για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι διαχρονικά τόσο υψηλό, που η ορθή εφαρμογή του είναι εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα μας".

"Η Ελλάδα", επισήμανε, "ανέκαθεν διατηρούσε ένα έντονο ενδιαφέρον για το Δίκαιο της Θάλασσας" και πρόσθεσε: "Η εξέλιξή του, τόσο συμβατική όσο και εθιμική, κορυφώθηκε το 1982 με την υπογραφή και στη συνέχεια με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ένα πραγματικό, θα μου επιτρέψετε να πω, "Σύνταγμα των ωκεανών", το οποίο αντιπροσωπεύει μια πρωτόγνωρη προσπάθεια κωδικοποίησης και προοδευτικής ανάπτυξης του Διεθνούς Δικαίου".

"Η Ελλάδα", υπογράμμισε, "σαφώς και συντάσσεται με τη διεθνώς διαμορφούμενη άποψη ότι οι διατάξεις της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντανακλούν και κωδικοποιούν υφιστάμενες εθιμικές αρχές, αντιπροσωπεύουν τους βασικούς πυλώνες αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ένα διεθνές θαλάσσιο κράτος δικαίου".

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ν. Χαρδαλιάς, τόνισε ότι "αποτελεί μέρος στη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για το Δίκαιο της Θάλασσας". "Συνεπώς", εξήγησε, "οποιεσδήποτε παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελούν και παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαι πεπεισμένος ότι ο εξευρωπαϊσμός της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ και στο θαλάσσιο πεδίο θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη".

Η Ελλάδα, ανέφερε ο Ν. Χαρδαλιάς, επιβεβαιώνει στην πράξη και ασκεί "ενεργά τα δικαιώματά της με βάση τις αρχές και τις προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας". Επιπλέον, συνέχισε, "θωρακίζουμε την πατρίδα μας με την επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεών μας" ενώ, παράλληλα, "εφαρμόζουμε μια άρτια, δομημένη, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη διπλωματία, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά ομοφρονούντες δρώντες με κοινά ενδιαφέροντα στην περιοχή μας".

"Το πεπρωμένο του Ελληνισμού ανά τους αιώνες καθορίζεται πάντα από την ικανότητά μας να παραμένουμε ενωμένοι, να προσαρμοζόμαστε και κυρίως να υπερισχύουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι, παρά τις εξαιρετικά σοβαρές προκλήσεις των καιρών μας, η αλληλεγγύη, η αποφασιστικότητα και η προσήλωσή μας στο κράτος δικαίου θα μας επιτρέψουν, για άλλη μία φορά να σταθούμε στο ύψος των μεγάλων προκλήσεων, στο ύψος των παγκόσμιων περιστάσεων" κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ως κεντρικός ομιλητής, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Τη συζήτηση συντόνισε ο διεθνολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Νούλας.

Επίσης, συμμετείχαν:

- Leonidas Raptakis, Rhode Island State Senator, USA και πρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Effie Triantafilopoulos, Member of Provincial Parliament for Oakville North Burlington, Ontario Canada και πρώτη αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Steve Georganas, Member at Australian Parliament, δεύτερος αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Stephan Pappas Wyoming State Senator, USA και ταμίας Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Emmanuella Lambropoulos, Member of Parliament for Saint-Laurent, Canada και μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- John Spiros Wisconsin State Representative, USA και μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Andrea Michaels, Member at South Australian Parliament, Minister for Small and Family Business και μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Tom Koutsantonis, Member at South Australian Parliament, Minister for Infrastructure and Transport και μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Michael McCormack, Member at Australian Parliament, former Deputy Prime Minister και μέλος Παγκόσμις Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Aris Babikian, Member οf Parliament for Scarborough, Canada και μέλος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυνε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Παιδείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Μπάρδος ενώ τις εργασίες του φόρουμ παρακολούθησε μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Μεγίστης Γεώργιος Σαμψάκος.

Στο περιθώριο του συνεδρίου ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον βουλευτή και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Αυστραλίας Michael McCormack.