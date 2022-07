Ο Κ. Μητσοτάκης καλεί τον Ερντογάν να πάρει θέση για την πρόκληση Μπαχτσελί

Την άνευ προηγουμένου πρόκληση του Ντεβλέτ Μπαχτσελι, ο οποίος παρέλαβε από τους Γκρίζους Λύκους χάρτη που εμφανίζει το μισό Αιγαίο και την Κρήτη να ανήκουν στη γείτονα, προσθέτοντας ακόμα ένα κομμάτι στο ψηφιδωτό της αποχαλίνωσης από την πλευρά της Άγκυρας, σχολιάζει ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης καλεί τον κ. Ερντογάν να πάρει σαφή θέση για την πρόκληση του κυβερνητικού του εταίρου, μέσα από ανάρτηση στο Twitter.

"Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος καταναλώνονται από την Τουρκία. Όνειρο πυρετού των εξτρεμιστών ή η επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη πρόκληση ή αληθινός στόχος;

Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να καταστήσει σαφή τη θέση του σχετικά με τις τελευταίες γελοιότητες του μικρότερου εταίρου του στο συνασπισμό", τονίζει ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j