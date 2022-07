Κ. Μητσοτάκης: Η δολοφονία του Σίνζο Άμπε είναι επίθεση στην ίδια την δημοκρατία

Τη θλίψη του για την σοκαριστική δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά στο twitter.

"Θλιβερά και σοκαριστικά νέα για τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο 'Αμπε. Η ζωή του συντομεύτηκε με φρικτό και σκληρό τρόπο. Η συνεισφορά του τεράστια. Αυτό το έγκλημα είναι επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τον ιαπωνικό λαό" ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

Sad and shocking news about former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. His life has been cut short in an appalling and cruel way. He made a huge contribution, this crime is an attack on democracy itself. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.