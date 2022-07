Συναντήσεις Ν. Δένδια με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό και την πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Συναντήσεις με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άμπιν Κούρτι και με την πρώην Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκο Δένδιας, στο περιθώριο του 26ου συνεδρίου του Economist.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, η συνάντηση με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό ήταν σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής τους στην Πρίστινα και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στο διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή τους προοπτική.

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρει ότι στη συνάντηση με την Γιούλια Τιμοσένκο συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

