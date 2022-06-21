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    ΠΟΛΙΤΙΚΗ

    Τρίτη, 21-Ιουν-2022 21:10

    Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

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    Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
     
    Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.
     
    Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
     
    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΕΩΣΗ
     
    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
     
    ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
     
    ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
     
    ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.
     
    ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
     
    ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
     
    ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
     
    ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
     
    ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο
     
    ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
     
    ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
     
    ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ
     
    ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
    ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
     
    ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ
     
    ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
     
    ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ ΥΓΕΙΑ
     
    ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
    ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
    ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑ
     
    ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
     
    ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
    ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
     
    ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
    ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΝΑ
     
    ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
     
    ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
     
    ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
     
    ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ
     
    ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
     
    ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
     
    ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
     
    ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
     
    ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
     
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    Ο Δ. Τζανακόπουλος υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ

    Πώς μοιράστηκαν οι χρεώσεις στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο για τις κάλπες.

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    Εφ. Αχτσιόγλου: Κανένα αναιμικό προεκλογικό επίδομα δεν κρύβει τις ευθύνες Μητσοτάκη

    "Το επίδομα επιβεβαιώνει ότι κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει ανάσα στους πολίτες που ασφυκτιούν από το σαρωτικό κύμα ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα", τόνισε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

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    16:40 21/06

    ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή σε Πρωθυπουργό και υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας

    Για την Ημερίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών.

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    16:26 21/06

    Α. Τσίπρας σε Κ. Μητσοτάκη: Να ορίσει από τώρα ημερομηνία εκλογών αφού διάλεξε να δραπετεύσει

    Τι ζητεί ο Α. Τσίπρας από τον πρωθυπουργό για "κλίμα πολιτικού πολιτισμού και συνεννόησης" προς τις κάλπες

    Ε. Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση επιμένει σε λογική επιδοτήσεων που &quot;ταΐζουν&quot; τον μηχανισμό αισχροκέρδειας
    15:42 21/06

    Ε. Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση επιμένει σε λογική επιδοτήσεων που "ταΐζουν" τον μηχανισμό αισχροκέρδειας

    Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει τους πολίτες από την οικονομική ασφυξία, τονίζει η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου.

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    Ο κ. Μητσοτάκης αναζητά οδό διαφυγής από τα αδιέξοδα στα οποία ο ίδιος έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία, δηλώνει ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.

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