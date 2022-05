Zήτημα Τσάμηδων έθεσε η υπ. Εξωτερικών Αλβανίας στον Ν. Δένδια - Η απάντηση του Έλληνα υπ. Εξωτερικών

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, Όλτα Χάκα (Olta Xhaçka), πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Αλβανία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς, η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία, σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής, και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η Αλβανίδα ΥΠΕΞ, όπως αναφέρει το himara.gr έθεσε ζήτημα "άρσης εμπόλεμου" για τους Τσάμηδες, ενώ μίλησε και για "περιουσίες Τσάμηδων στην Ελλάδα". Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απάντησε άμεσα ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει μόνο για ζητήματα που θεωρεί ότι υφίστανται, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ελληνική πλευρά δεν τίθεται τέτοιου είδους θέμα.

"Ελπίζουμε ότι την προθυμία μας να βρεθεί μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση σε ένα ζήτημα τόσο δύσκολο όσο ο θαλάσσιος χώρος μπορεί να χρησιμεύσει ως εποικοδομητική προσέγγιση μέσω της οποίας οι φίλες μας χώρες μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για άλλα θέματα τόσο δύσκολα όσο έχουμε κληρονομήσει από την ιστορία της τραγικής περιόδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως η ανάγκη κατάργησης του νόμου του πολέμου ή τα ζητήματα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινότητας των Τσάμηδων", είπε η Χάκα.

"Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, που η διατήρηση του "νόμου περί εμπολέμου" αποτελεί έναν αναχρονισμό και θα πρέπει να απαλειφθεί. Και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες για την κατάργησή του να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

Βεβαίως, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αυτό σημαίνει συζήτηση επί πραγματικών ζητημάτων, δηλαδή ζητημάτων που η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι υφίστανται και όχι επί ζητημάτων που η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι δεν υφίστανται", τόνισε ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων και προσέθεσε: "Και βέβαια, η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας και συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων φοβούμαι ότι θα έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα, π.χ. την ανάγκη της Ελλάδας να θέσει ζητήματα που αφορούν και τη δική σας ενταξιακή πορεία".

