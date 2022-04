Κ. Μητσοτάκης: "Οι προσευχές μας είναι με τους κατοίκους της Μαριούπολης"

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter, αναφέρθηκε στους εγκλωβισμένους αμάχους στη Μαριούπολη, λέγοντας ότι οι προσευχές μας είναι μαζί τους, όπως και με όλους τους Ουκρανούς, και τόνισε ότι πρέπει να τους δοθεί ασφαλής διέλευση από την πόλη.

"Αυτές τις Άγιες Ημέρες του Ορθοδόξου Πάσχα, οι προσευχές μας είναι με τους πολίτες της Ουκρανίας και, περισσότερο από ποτέ, τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, πρέπει να τους δοθεί η ασφαλής διέλευση από την πολιορκημένη πόλη" ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

On these Holy Days of Orthodox Easter, our prayers are with the citizens of Ukraine and, more than ever, the people trapped in Mariupol. In accordance with international law and common humanity, they must be given safe passage out of the besieged city.