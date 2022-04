Κ. Μητσοτάκης: Εποικοδομητική συνομιλία με Μπλίνκεν - Στενός συντονισμός ενάντια στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.48

Για "εποικοδομητική συζήτηση" την οποία είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στον επίσημο πρωθυπουργικό λογαριασμό στο Twitter.

Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, "Ελλάδα και ΗΠΑ συνεχίζουν τον στενό τους συντονισμό ως σύμμαχοι στο NATO ενάντια στην απρόκλητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία".

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.